NÓNG: Bộ Y tế chưa cấp phép cho sản phẩm làm đẹp từ tế bào gốc người

Đời sống 07/08/2026 13:59

Sở Y tế Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc sử dụng các sản phẩm, chế phẩm sinh học từ tế bào gốc.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường về việc cảnh báo sử dụng các sản phẩm, chế phẩm sinh học từ tế bào gốc (không phải tế bào gốc), sau khi tiếp nhận phản ánh từ cơ quan báo chí và người dân về việc một số cơ sở thẩm mỹ tư vấn, quảng cáo truyền NMN, NAD+ và "tế bào gốc" dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Theo Sở Y tế, qua rà soát, Bộ Y tế hiện chưa cấp phép cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc nào tại Việt Nam thực hiện phương pháp hay cung cấp các sản phẩm làm đẹp từ tế bào gốc người như nội dung đang được quảng cáo.

Sở Y tế Hà Nội cũng chưa phê duyệt cho bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào trên địa bàn thành phố triển khai các danh mục kỹ thuật liên quan đến ứng dụng hoặc sử dụng tế bào gốc trong khám, chữa bệnh.

Trong thời gian qua, nhiều cơ sở làm đẹp đã quảng cáo các dịch vụ như truyền NMN, truyền NAD+, tiêm hoặc truyền "tế bào gốc" với những lời giới thiệu như trẻ hóa, chống lão hóa, phục hồi sức khỏe hay cải thiện nhiều bệnh lý.

Theo Sở Y tế, người dân cần hết sức thận trọng trước những quảng cáo này, bởi các dịch vụ nêu trên chưa được cấp phép theo quy định.

NÓNG: Bộ Y tế chưa cấp phép cho sản phẩm làm đẹp từ tế bào gốc người - Ảnh 1
Tế bào gốc được rao bán, quảng cáo trên mạng xã hội với chức năng làm đẹp

Theo thông tin từ VOV, để tránh sử dụng các dịch vụ không bảo đảm an toàn, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ lựa chọn những cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc đã được cơ quan quản lý cấp phép hoạt động.

Người dân có thể tra cứu thông tin giấy phép hoạt động của các cơ sở trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế Hà Nội tại mục "Quản lý hành nghề y dược", hoặc trên Trang Sức khỏe thủ đô tại mục "Tra cứu thông tin".

Ngoài ra nếu phát hiện các cơ sở quảng cáo sai sự thật, quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép hoặc thực hiện các kỹ thuật chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, người dân cần phản ánh kịp thời đến cơ quan quản lý y tế để kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh, dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn. 

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận biết, cảnh giác với các quảng cáo về "tế bào gốc", truyền NMN, NAD+ và các dịch vụ tương tự chưa được cấp phép.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Văn phòng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình tăng cường truyền thông nội dung cảnh báo này nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống, hạn chế nguy cơ sử dụng các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe không bảo đảm an toàn.

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