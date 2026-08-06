Nữ du khách bị 28 đối tượng vây ráp, giật phăng dây chuyền vàng 1,1 lượng

Đời sống 06/08/2026 15:29

Trong lúc cùng gia đình di chuyển trong khuôn viên khu Liên Hoa Bảo Tháp, một nữ du khách bị nhiều người áp sát, tạo tình huống hỗn loạn để giật sợi dây chuyền vàng có trọng lượng hơn 1,1 lượng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đã phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh, An Giang và các đơn vị nghiệp vụ triệu tập 28 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đây là nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật sợi dây chuyền 1,1 lượng của nữ du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp (thuộc Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh, TP Cần Thơ) khiến nạn nhân té ngã.  

Nữ du khách bị 28 đối tượng vây ráp, giật phăng dây chuyền vàng 1,1 lượng - Ảnh 1
Đối tượng cầm đầu Ngô Văn Tuấn

Theo cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 28/1, một nữ du khách cùng gia đình đến tham quan Liên Hoa Bảo Tháp nhân dịp lễ khánh thành. Tại đây, chị bất ngờ bị một nhóm đối tượng áp sát, dàn cảnh xô đẩy, vây ráp rồi giật phăng sợi dây chuyền vàng nặng hơn 1,1 lượng, khiến nạn nhân té ngã.

Gần đây, sau khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phát thông báo tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực Công ty Tân Huê Viên, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét làm rõ vụ việc, đến ngày 5/8, cơ quan công an đã triệu tập 28 đối tượng có liên quan.

Nữ du khách bị 28 đối tượng vây ráp, giật phăng dây chuyền vàng 1,1 lượng - Ảnh 2
28 đối tượng có liên quan đến vụ việc

Theo thông tin từ VietNam+, kết quả điều tra bước đầu xác định, cầm đầu đường dây cướp giật chuyên nghiệp này là Ngô Văn Tuấn (40 tuổi, tên gọi khác là "Bé Tư", ngụ tỉnh An Giang).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định Tuấn là kẻ chủ mưu, trực tiếp gọi điện rủ rê, lôi kéo các đối tượng lập thành nhóm đến các lễ hội dàn cảnh cướp tài sản. Trong vụ án này, Tuấn là người trực tiếp ra tay giật sợi dây chuyền của nữ du khách.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng.

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