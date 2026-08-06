Thuyền bị chìm trong chuyến đi thiện nguyện, 7 giáo viên may mắn được cứu sống

7 giáo viên đã được cứu sống khi một chiếc thuyền chở họ đến hòn đảo hẻo lánh để tham gia chương trình cộng đồng bị chìm ở Philippines. Chiếc thuyền chở các tình nguyện viên gặp sự cố động cơ và bắt đầu bị nước tràn vào ngoài khơi đảo Sacol, Zamboanga, vào ngày 2/8.

Video 1 giờ 35 phút trước 1 giờ 35 phút trước Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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