Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (6 và 8/8), nhờ Chính Quan chỉ đường nên công việc, học hành của Tỵ xán lạn hơn hẳn. Những ai đang mong chờ tin tức thi cử, bầu cử, chức vụ thì sắp có tin vui đến rồi đó. Nếu Tỵ chịu mềm mỏng thì có lẽ sẽ may mắn gấp đôi. Vận được Tam Hợp nâng đỡ nên con giáp này khéo léo trong cách giao tiếp. Bạn đi đâu chơi cũng được mọi người chú ý, khen ngợi. Nữ tuổi Tỵ thì khéo léo trong cách nuôi dạy con cái, chăm sóc chồng.

Tuy nhiên tiền bạc phải cẩn thận vì cục diện Hỏa khắc Kim. Đi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận, không lui đến nơi có an ninh lỏng lẻo kẻo bị cướp giật, mất đồ trong sự ngỡ ngàng mà không lấy lại được.

Con giáp tuổi Thân

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (6 và 8/8), Thực Thần giúp người tuổi Tuất có một túi tiền rủng rỉnh. Đặc biệt với người làm nghề tự do, bạn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên lúc nào khách hàng, đối tác cũng tấp nập. Dù vất vả nhưng bạn kiếm được khoản tiền khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn nên tiếp tục đi theo định hướng từ trước đó của mình, dù lúc này chưa thu được thành quả tích cực thì bạn cũng chớ nản chí. Lòng kiên trì sẽ giúp bạn gặt hái được trái ngọt trong tương lai.

Con giáp tuổi Tý

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (6 và 8/8), tuổi Tý có thể dễ dàng gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức bản mệnh đã bỏ ra trong suốt bấy lâu nay. Người làm lãnh đạo có con mắt tinh đời có thể dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Bản mệnh nhanh chóng phát hiện ra những nguy cơ và nhìn nhận được những cơ hội cần nắm bắt, vì thế mà bản mệnh giúp cả tập thể phát triển nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng phát triển rất tốt đẹp. Người còn độc thân chắc chắn gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc. Con giáp này có thể nhận được lời mời làm quen đến từ đồng nghiệp.

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