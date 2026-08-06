Từ ngày 8/8 đến 18/8/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Từ ngày 8/8 đến 18/8/2026, người tuổi Sửu chịu ảnh hưởng từ Thiên Ấn nên có tiếng nói trong công việc, nhất là những bạn làm quản lý nhà hàng, chủ kinh doanh, y dược, nghệ thuật. Tuy nhiên dù giỏi đến mấy thì Sửu cũng nên khiêm tốn, không nên khoe khoang quá mức. Nhờ Thổ sinh Kim nên Sửu kiếm ra tiền trong ngày này. Bạn năng nổ, chịu khó, chẳng chê tiền bao giờ nên có việc gì cũng làm. Năng nhặt thì chặt bị, siêng năng như Sửu mới có của ăn của để.

Đường tình đi lên như diều gặp gió nhờ Tam Hợp trợ mệnh. Các bạn trẻ hay nhận được những lời khen ngợi từ người lớn tuổi vì khéo cư xử. Những mối quan hệ làm ăn đang trên đà tiến triển tốt đẹp.

Con giáp tuổi Dần

Từ ngày 8/8 đến 18/8/2026, Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Dần được đón những tin vui trên phương diện sự nghiệp trong ngày hôm nay. Có thể những đóng góp của bạn cho tập thể được đánh giá cao, nay là lúc bạn nhận được quyết định thăng chức. Hãy tiếp tục xác định những mục tiêu mới cho mình và cố gắng, tương lai bạn có thể là người giữ những vị trí quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Mộc vượng khuyên bạn dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay.

Con giáp tuổi Ngọ

Từ ngày 8/8 đến 18/8/2026, tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể chính là người thân trong gia đình hoặc bạn bè đã quen biết từ trước. Họ sẽ giới thiệu cho bản mệnh những cơ hội phát triển, hợp tác vô cùng đáng quý. Từ đây có thể thấy tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ. Con giáp này hãy luôn giữ tinh thần vui vẻ, cởi mở, sẵn sàng giao tiếp với mọi người xung quanh. Khi có quan hệ rộng, bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi hơn hẳn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Có thể bản mệnh nhận được lời bày tỏ của người mình yêu mến đã lâu. Quan hệ hai người đã có bước ngoặt quan trọng và sẽ ấm lên nhanh chóng.

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