TP.HCM: 285 cơ sở mầm non có nguy cơ phải đóng cửa

Thành phố hiện có hơn 5.100 cơ sở giáo dục mầm non và hơn 24.000 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, chăm sóc hơn 526.000 trẻ.

Theo thông tin báo VNExpress , thông tin được bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết tại Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới với bậc mầm non, chiều 5/8.

Bà Điệp cho hay các nhóm này thuộc quản lý của xã, phường, không được tích hợp với dữ liệu của ngành nên gây khó trong quản lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ. Các địa phương cần rà soát, hướng dẫn để họ chuyển đổi sang mô hình mới, phù hợp với quy định hoặc đóng cửa, hạn trong vòng 6 tháng.

Trong đó, 285 nhóm, lớp có quy mô dưới 7 trẻ. Đây là mô hình do cộng đồng dân cư hoặc cá nhân đứng ra thành lập, nhận trẻ từ 6 tháng tới 6 tuổi, song không còn được tồn tại theo điều lệ trường mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu lực từ ngày 15/8.

285 cơ sở mầm non có nguy cơ phải đóng cửa. Ảnh: VNExpress.

Theo thông tin báo Dân trí, tương tự, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM thông tin, thành phố hiện có 1.832 trường (694 trường công lập và 1.138 trường dân lập, tư thục). Ngoài ra, còn có 3.332 cơ sở giáo dục mầm non độc lập; 5.804 nhóm trẻ và 18.376 lớp mẫu giáo.

Cũng theo báo cáo của Sở, TPHCM cũng còn có khoảng 6.700 giáo viên chưa đạt chuẩn (trình độ trung cấp), tập trung ở các nhóm lớp độc lập, nhất là ở khu vực Bình Dương (cũ).

Bà Lê Thụy Mỵ Châu cũng thẳng thắn nhìn nhận, ngành giáo dục mầm non thành phố còn nhiều khó khăn, rào cản đang hiện hữu. Đó là bài toán thiếu hụt giáo viên, tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu đề ra; hoạt động chuyển đổi số giữa các địa phương chưa thực sự đồng đều …

Bà đề nghị, ngành giáo dục mầm non TPHCM tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục mầm non mới theo lộ trình của Bộ GD&ĐT, thí điểm tại 15 cơ sở để hoàn thiện trước khi nhân rộng; nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng môi trường giáo dục xanh - an toàn - hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm; mở rộng các mô hình giáo dục kỹ năng sống, STEM/STEAM và thực hiện lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi.

Ngành cũng xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ đột phá, đẩy mạnh quản trị nhà trường trên nền tảng dữ liệu số theo nguyên tắc "dữ liệu nhập một lần, sử dụng nhiều lần", đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, xây dựng học liệu nhằm giảm áp lực hồ sơ, nâng cao hiệu quả điều hành.

TPHCM sẽ tiếp tục rà soát, tuyển dụng và bố trí đủ đội ngũ giáo viên, phát huy vai trò của các cụm chuyên môn, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, hoàn thiện cơ chế, chính sách để đầu tư cơ sở vật chất, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia và bảo đảm mọi trẻ em đều được tiếp cận dịch vụ giáo dục mầm non chất lượng.