Theo thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 19-11, ông Trần Sỹ Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân cháu nhỏ gửi ở trường mầm non bị tử vong do đuối nước.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định cháu TLP (4 tuổi, ngụ tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần) tử vong do đuối nước. Sự việc xảy ra khi cháu P đang gửi tại Trường Mầm non Hoa Hồng, thị trấn Plei Kần.

Theo VNExpress, sáng 19/11, phụ huynh đưa con trai đến gửi tại trường Mầm non Hoa Hồng, thị trấn Plei Kần. Sau đó hai giáo viên đứng lớp (trông 30 trẻ) không thấy cháu bé đâu nên huy động người đi tìm.

Khoảng 9h, lực lượng tìm kiếm phát hiện cháu bé dưới hồ nước của nhà dân ở đối diện trường học và đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo ông Hải, lúc phát hiện sự việc xảy ra, cán bộ của UBND thị trấn cũng hỗ trợ đưa cháu đi cấp cứu nhưng không kịp.

Thông tin từ nhà trường, thời điểm xảy ra cổng trường đóng nhưng do thanh sắt cổng trường là thanh dọc nên cháu vẫn chui qua được. Được biết, lớp học của cháu LTP có hai giáo viên, trông coi 30 trẻ. Thời điểm xảy ra sự việc, hai cô giáo vẫn đứng lớp đầy đủ.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Ngọc Hồi tạm dừng tất cả hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam trên địa bàn.

