'Sinh vạn vật' nổi tiếng, Dương Mịch bị 'đào lại' chuyện quỵt tiền từ thiện

Dương Mịch từng vướng vào tranh cãi về tiền bạc khi có người tố cô và công ty Gia Hành Thiên Hạ vay hơn 100 triệu NDT nhưng không hoàn trả.

Trước giai đoạn năm 2018, Dương Mịch luôn có tên trong danh sách những nghệ sĩ miệt mài làm thiện nguyện và từng được ca ngợi như tấm gương sáng cho các đàn em.

Tuy nhiên, cuối tháng 3/2018, cái tên cô bất ngờ gắn liền với lùm xùm quỵt tiền từ thiện khi Lý Manh - người trung gian triển khai dự án Thiên sứ xe lăn Trung Quốc đăng đàn tố cáo nữ diễn viên. Theo đó, Lý Manh cho rằng Dương Mịch đã lừa gạt tiền quyên góp, khiến hình tượng của cô sụp đổ trong mắt công chúng.

Theo lời Lý Manh, vào năm 2014, Dương Mịch và chồng cũ - nam diễn viên Lưu Khải Uy từng hứa quyên góp 100 nghìn nhân dân tệ (khoảng 358 triệu đồng), bao gồm 100 chiếc gậy và 50 máy đánh chữ cho một trường học dành cho trẻ em khuyết tật. Thế nhưng, sau 3 năm, số quà này vẫn chưa tới tay những em nhỏ như cam kết ban đầu.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, phía Dương Mịch đã thừa nhận sơ suất, nhanh chóng gửi lời xin lỗi và hoàn tất việc trao quà. Dẫu vậy, cộng đồng mạng vẫn mỉa mai, cho rằng nữ diễn viên đã gian dối trong hoạt động thiện nguyện. Phòng làm việc của cô khi ấy cũng nỗ lực phủ nhận những cáo buộc từ Lý Manh nhưng vụ việc không dừng lại. Người trung gian quyết định đệ đơn lên Tòa án nhân dân Tây Thành - Bắc Kinh, cho rằng danh dự bản thân bị tổn hại, đồng thời yêu cầu Dương Mịch phải công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Sau một năm theo đuổi, đến tháng 3/2019, Tòa án Bắc Kinh ra phán quyết cuối cùng, cho rằng Dương Mịch thắng kiện vì phía nguyên đơn không đủ bằng chứng. Tòa xác định không thể cấu thành hành vi xâm phạm danh dự khi nữ diễn viên đã công khai xin lỗi và hoàn thành việc quyên tặng bổ sung.

Dù giành chiến thắng về mặt pháp lý, nhưng vết gợn trong hình ảnh của Dương Mịch vẫn khó xóa nhòa. Thậm chí, tờ Nhật Báo Thanh Niên (Trung Quốc) còn nêu tên cô như một ví dụ điển hình của việc vi phạm quy định về công tác từ thiện. Từ một ngôi sao từng được ngợi ca bởi lòng nhân ái, Dương Mịch bỗng trở thành minh chứng cho sự khắc nghiệt của dư luận rằng chỉ cần một lỗ hổng nhỏ trong minh bạch thiện nguyện, uy tín nghệ sĩ có thể sụp đổ trong chốc lát.

Sau nhiều năm liên tiếp bị chê bai vì các dự án không như mong đợi, Dương Mịch cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng từ bộ phim mới Sinh Vạn Vật.

