Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng 'một thứ', anh 'giật mình' nhìn rồi 'ôm mặt khóc nức nở' xin tôi quay lại

Tâm sự Eva 04/12/2025 20:49

Chồng tôi ngoại tình rất cẩn thận, cho đến khi bị cô nhân tình tìm đến tận nhà làm loạn. Nhân tình của chồng đương nhiên trẻ đẹp hơn tôi. Nhưng cô ta làm sao so được với người vợ tào khang như tôi. Tôi kiên nhẫn để nói chuyện với chồng.

Tôi và chồng lấy nhau 12 năm. Lúc mới lấy nhau, tôi còn buôn bán ở chợ để nuôi chồng học thạc sĩ. Ngày trước, học cao như anh được người ta coi trọng nên tôi cũng ráng bươn chải để giúp đỡ chồng. Chồng tôi không chê tôi học ít hơn anh, ngược lại, anh rất yêu thương tôi. Anh còn nói sau này sẽ cố gắng để vợ con không phải khổ cực.

Mấy năm sau, chồng tôi quả thật đã thực hiện được lời hứa với vợ. Với số tiền tôi dành dụm, chồng tôi mở công ty làm ăn khấm khá. Tôi sau đó chỉ ở nhà lo cơm nước, chăm sóc con cái. Tôi nào ngờ được, chồng ngoại tình bên ngoài, còn chê bai vợ ở nhà kém sắc.

Chồng tôi ngoại tình rất cẩn thận, cho đến khi bị cô nhân tình tìm đến tận nhà làm loạn. Nhân tình của chồng đương nhiên trẻ đẹp hơn tôi. Nhưng cô ta làm sao so được với người vợ tào khang như tôi. Tôi kiên nhẫn để nói chuyện với chồng.

Chồng tôi sau mấy năm ra ngoài làm ăn, giao tiếp rộng rãi đã dần thay đổi lúc nào mà tôi không hay. Anh nói rằng không chịu nổi khi thấy vợ chỉ biết nấu nướng, ngày một xấu xí già nua. Anh giờ đã là giám đốc công ty lớn, cảm thấy mất mặt khi có người vợ như thế. Nhưng anh không muốn ly hôn, cũng vì không muốn người khác nghĩ anh có địa vị nên bỏ vợ thuở cơ hàn. Anh sẽ chu cấp tiền cho vợ con đầy đủ, chỉ cần tôi giữ im lặng.

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng 'một thứ', anh 'giật mình' nhìn rồi 'ôm mặt khóc nức nở' xin tôi quay lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thở dài thấy đắng nghẹn trong lòng, đi vào phòng lấy tờ đơn ly hôn đã ký đưa cho chồng. 3 tháng sau đó, cuối cùng chồng cũng đồng ý ly hôn nhưng buộc tôi phải giữ kín chuyện anh ngoại tình. Tôi gật đầu ưng thuận.

Đêm trước ngày ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ. Anh ngẩn người cả mấy tiếng im lặng. Đó là một chiếc nhẫn làm từ nắp một lon nước ngọt. Ngày trước, chồng tôi không có tiền, chỉ có thể cầu hôn vợ bằng chiếc nhẫn đó. Ngày làm đám cưới, tôi và chồng cũng không có nổi một cặp nhẫn cưới đàng hoàng như người khác. Anh còn hứa khi giàu sang sẽ mua cho tôi nhẫn kim cương để bù đắp. Nhưng từ ngày giàu lên, anh chưa từng mua cho tôi một chiếc nhẫn nào.

Nhiều năm bên chồng, tôi vẫn giữ kỹ chiếc nhẫn nắp lon kia. Tôi để nó trước mặt chồng, rồi quay vào phòng chuẩn bị đồ đạc dọn đi. Chồng tôi sau đó bất ngờ đi đến bên tôi, ôm lấy tôi rồi khóc. Anh nói khi thấy chiếc nhẫn anh mới nhớ lại rằng mình mang ơn tôi nhiều thế nào. Tháng năm khổ cực đó, chỉ có tôi chịu lấy anh làm chồng. Anh nói xin lỗi vì đã vô tâm và vô ơn. Anh muốn tôi quay lại để làm lại với anh.

Tôi thấy trong lòng ngổn ngang. Tôi biết mình không còn trẻ để tái giá, con của tôi cũng cần có cha. Nhưng nếu đây chỉ là giây phút chồng xúc động nhất thời thì sao? Có chắc rằng sau đó anh sẽ thay đổi, hết lòng với vợ con không? Tôi có nên tha thứ cho chồng không?

Phụ nữ khôn chọn chồng không nhìn vào kinh tế mà chỉ quan tâm 4 điểm này

Phụ nữ khôn chọn chồng không nhìn vào kinh tế mà chỉ quan tâm 4 điểm này

Những người phụ nữ thông minh luôn nằm lòng bí quyết chọn chồng. Vậy đó là những bí quyết gì?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nhiều lần bắt gặp osin vào phòng bố chồng, tôi 'rình xem' qua khe cửa và 'chết sững' với 'cảnh tượng khó tin' trước mắt

Nhiều lần bắt gặp osin vào phòng bố chồng, tôi 'rình xem' qua khe cửa và 'chết sững' với 'cảnh tượng khó tin' trước mắt

Tâm sự 46 phút trước
Tôi 'sốc ngất' khi bắt gặp giúp việc trong phòng con trai, 'lời nói bí mật' cô ấy thốt ra khiến tôi 'cứng họng' ngay lập tức

Tôi 'sốc ngất' khi bắt gặp giúp việc trong phòng con trai, 'lời nói bí mật' cô ấy thốt ra khiến tôi 'cứng họng' ngay lập tức

Tâm sự 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Sau ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng 'một thứ', anh 'giật mình' nhìn rồi 'ôm mặt khóc nức nở' xin tôi quay lại

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng 'một thứ', anh 'giật mình' nhìn rồi 'ôm mặt khóc nức nở' xin tôi quay lại

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Đạp cửa bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ 'cười ha hả' khi nhìn rõ mặt bồ nhí, khiến cả hai 'chết sững'

Đạp cửa bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ 'cười ha hả' khi nhìn rõ mặt bồ nhí, khiến cả hai 'chết sững'

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Chồng 'sống chết giữ lại' bức tranh cũ mèm, tôi 'vô tình sờ vào' và 'lạnh người' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của nó

Chồng 'sống chết giữ lại' bức tranh cũ mèm, tôi 'vô tình sờ vào' và 'lạnh người' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của nó

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Mỗi lần 'thân mật' vợ đều đòi 500 ngàn, đến khi chỉ còn 50 ngàn, cô ấy 'thú nhận bí mật' khiến tôi 'cứng họng'

Mỗi lần 'thân mật' vợ đều đòi 500 ngàn, đến khi chỉ còn 50 ngàn, cô ấy 'thú nhận bí mật' khiến tôi 'cứng họng'

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Chồng mua nhà cho bồ, vợ 'bình thản' chờ 5 ngày, sau đó 'dẫn 2 nhân vật đặc biệt' tới khiến cả đôi 'xanh mặt'

Chồng mua nhà cho bồ, vợ 'bình thản' chờ 5 ngày, sau đó 'dẫn 2 nhân vật đặc biệt' tới khiến cả đôi 'xanh mặt'

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Giây phút 'định mệnh' trong lễ cưới, chồng cũ mang con đến, lời 'thú nhận' của anh khiến tôi 'bàng hoàng' buông bỏ tất cả mà chạy theo

Giây phút 'định mệnh' trong lễ cưới, chồng cũ mang con đến, lời 'thú nhận' của anh khiến tôi 'bàng hoàng' buông bỏ tất cả mà chạy theo

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đang 'mặn nồng' với vợ thì 'lời tố cáo' của hàng xóm khiến cô ấy 'tái mặt' ngã quỵ xin tôi tha thứ

Đang 'mặn nồng' với vợ thì 'lời tố cáo' của hàng xóm khiến cô ấy 'tái mặt' ngã quỵ xin tôi tha thứ

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 5/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Sáu 5/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt