Đời sống 04/12/2025 14:58

Sáng 4/12, Công an xã Hàm Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã triển khai lực lượng vào rừng để cứu hộ 6 nhân viên đo đạc đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Dự án hồ Ka Pét.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 4/12, Công an xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, cùng các cơ quan liên quan giải cứu thành công 6 nhân viên đo đạc bị nước lũ cô lập khi đang thực hiện nhiệm vụ tại công trình hồ chứa nước Ka Pét.

Cụ thể, ngày 3/12, nhóm 6 người đến vùng rừng thuộc xã Hàm Thạnh để đo đạc phục vụ dự án hồ chứa nước Ka Pét. Đến chiều cùng ngày, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về, gây ngập tuyến đường ra trung tâm làm 6 công nhân bị cô lập.

Sáng 4/12, nhận tin báo, lực lượng Công an xã Hàm Thạnh cùng các đơn vị triển khai người và phương tiện đến hiện trường, giải cứu 6 công nhân.

Nghẹt thở giải cứu 6 công nhân đo đạc bị nước lũ cô lập ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Công nhân đo đạc bị nước lũ cô lập được lực lượng chức năng giải cứu - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, cũng trong sáng nay, tại các địa phương phía Đông của tỉnh Lâm Đồng, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, dâng cao rất nhanh. Nhiều khu dân cư bị chìm sâu trong nước tới 2m. Đặc biệt, tại các xã Bắc Bình, Sông Lũy, phường Hàm Thắng, Hàm Liêm… nước lũ tràn về rất nhanh, gây chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư.

Nước lũ dâng cao, chảy xiết đã khiến nhiều khu dân cư bị cô lập, không ít gia đình bị mắc kẹt, cô lập giữa dòng nước đang dâng cao, chảy xiết.

Trước tình thế hết sức cấp bách, bất chấp nguy hiểm, dòng nước sâu và chảy rất xiết, lực lượng công an đã ngược nước lũ, kịp thời giải cứu hàng loạt gia đình, trong đó có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, thoát khỏi cơn nguy kịch.

Nghẹt thở giải cứu 6 công nhân đo đạc bị nước lũ cô lập ở Lâm Đồng - Ảnh 2
Lực lượng công an vượt lũ đưa em bé mắc kẹt do nước lũ cô lập đến nơi an toàn - Ảnh: Báo Lao Động

Tại xã Sơn Điền, mưa lớn kéo dài đã xảy ra nhiều điểm sạt lở đất, cây gãy đổ, đèo Gia Bắc, quốc lộ 28 bị chia cắt từ 21h đêm qua (3.12). Sáng nay, sạt lở tiếp tục xảy ra trên Quốc lộ 28 tiếp tục xảy ra tại nhiều vị trí, gãy đổ cột điện 220v truyền tải điện vào khu dân cư các thôn thuộc xã Sơn Điền.

Công an xã Sơn Điền đã huy động 100% quân số phối hợp với lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, hỗ trợ di dời nhân dân tới nơi an toàn.

Sáng nay, UBND phường Hàm Thắng đã có lệnh di dời dân khẩn cấp do mưa lũ. Hàng trăm hộ dân thuộc tổ dân phố Kim Bình, Kim Ngọc, Ung Chiếm và Thắng Hòa, Phú Thành và Phú Hòa, Phú Thịnh, Phú Xuân, Phú Mỹ… đang được lực lượng chức năng khẩn cấp di dời tới các địa điểm an toàn.

Nghẹt thở giải cứu 6 công nhân đo đạc bị nước lũ cô lập ở Lâm Đồng - Ảnh 3
Công an, dân quân xã Sơn Điền tham gia khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc - Ảnh: Báo Lao Động

Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Nước lũ đang gây ngập lụt, chia cắt cục bộ nhiều tuyến giao thông huyết mạch. Hiện tại, Quốc lộ 1A, đoạn Km 1678, thuộc xã Hồng Sơn đang bị nước tràn về dâng ngập, các phương tiện không thể di chuyển.

Cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo đang bị sạt lở tại Km215, chiều Bắc – Nam, nước lớn tràn ngập đường. Tuyến Phan Thiết - Dầu Giây cũng đang bị ngập hai chiều đường tại Km25. Hiện lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục CSGT đang điều tiết, phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo tuyến đường phù hợp.

Hiện tại, nước lớn từ thượng nguồn đang tiếp tục đổ về. Dự báo nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là các xã, phường phía Đông, thuộc tỉnh Bình Thuận cũ, sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt.

