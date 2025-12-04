Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc

Tâm linh - Tử vi 04/12/2025 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12), tuổi Mão nên tận dụng vận may tài lộc của mình để mở rộng phạm vi kinh doanh hoặc hợp tác làm ăn với người khác. Bước đầu sẽ có những may mắn nhất định, nhưng nếu bản mệnh kiên trì và quyết tâm theo đuổi sẽ mang đến những thành quả tốt đẹp và xứng đáng.

Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này tuổi Mão nhớ tận dụng cơ hội để nói chuyện với những người lạ, xây dựng những mối quan hệ mới. Sự thân thiện và cởi mở sẽ giúp con giáp này dễ dàng tiếp cận với mọi người hơn. Đừng quên rằng sức cuốn hút rất tự nhiên của bản mệnh vũ khí tuyệt vời.

Con giáp tuổi Tý 

Trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12), người tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một phần là nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Bạn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết công việc chứ không đi theo lối mòn, điều này khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp ngưỡng mộ. 

Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn, vì vậy dù nội dung công việc có khó khăn thì hãy tự tin lên và nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ do dự. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ bạn. 

Con giáp tuổi Mùi

Trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12), tuổi Mùi nhờ cục diện Lục Hợp che chở nên có sự sáng suốt trí tuệ. Con giáp này có được sự phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt giải quyết mọi trở ngại, khó khăn trong công việc một cách thuận lợi. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, dường như không có gì có thể làm khó được bản mệnh cả.

Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày ngũ hành Hỏa – Thổ tương sinh, vận trình tình duyên của con giáp này chuyển biến tích cực. Người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý, nên coi trọng hơn tới vẻ ngoài của bản thân nhiều hơn để có thể gây ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc với đối phương. Tình cảm vợ chồng càng thêm yêu thương, gắn bó khi cả hai luôn đồng lòng trong mọi quyết định.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày 4/12, 5/12/2025, hứng Lộc Trời ban, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông

Đúng ngày 4/12, 5/12/2025, hứng Lộc Trời ban, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông vào đúng ngày 4/12, 5/12/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

Sao quốc tế 13 phút trước
Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Đời sống 16 phút trước
5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Nhìn ra bãi đất trống, người dân sốc nặng khi thấy thằn lằn khổng lồ đang cắn một thứ gây sốc

Nhìn ra bãi đất trống, người dân sốc nặng khi thấy thằn lằn khổng lồ đang cắn một thứ gây sốc

Video 53 phút trước
4 khối thép trên xe container 'bay' xuống đường, 1 người bị thương

4 khối thép trên xe container 'bay' xuống đường, 1 người bị thương

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc

Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nghẹt thở giải cứu 6 công nhân đo đạc bị nước lũ cô lập ở Lâm Đồng

Nghẹt thở giải cứu 6 công nhân đo đạc bị nước lũ cô lập ở Lâm Đồng

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Hồ Ca và vợ đã đón con trai thứ hai, tiết lộ cuộc sống hôn nhân ở tuổi 43

Hồ Ca và vợ đã đón con trai thứ hai, tiết lộ cuộc sống hôn nhân ở tuổi 43

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Sao Kim chiếu mệnh phù trợ 3 con giáp tắm trong mưa may mắn vào đúng 5 giờ sáng ngày 5/12, Tài Vận bùng phát dữ dội, nhanh giàu ú ụ, sống trong giàu sang

Sao Kim chiếu mệnh phù trợ 3 con giáp tắm trong mưa may mắn vào đúng 5 giờ sáng ngày 5/12, Tài Vận bùng phát dữ dội, nhanh giàu ú ụ, sống trong giàu sang

Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, 3 con giáp Quý Nhân gõ cửa nhà, đem lại may mắn và tài lộc, Phú Quý An Khang, đổi đời huy hoàng

Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, 3 con giáp Quý Nhân gõ cửa nhà, đem lại may mắn và tài lộc, Phú Quý An Khang, đổi đời huy hoàng

Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi