Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc

Trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12), tuổi Mão nên tận dụng vận may tài lộc của mình để mở rộng phạm vi kinh doanh hoặc hợp tác làm ăn với người khác. Bước đầu sẽ có những may mắn nhất định, nhưng nếu bản mệnh kiên trì và quyết tâm theo đuổi sẽ mang đến những thành quả tốt đẹp và xứng đáng.

Thời gian này tuổi Mão nhớ tận dụng cơ hội để nói chuyện với những người lạ, xây dựng những mối quan hệ mới. Sự thân thiện và cởi mở sẽ giúp con giáp này dễ dàng tiếp cận với mọi người hơn. Đừng quên rằng sức cuốn hút rất tự nhiên của bản mệnh vũ khí tuyệt vời.

Trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12), người tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một phần là nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Bạn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết công việc chứ không đi theo lối mòn, điều này khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn, vì vậy dù nội dung công việc có khó khăn thì hãy tự tin lên và nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ do dự. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ bạn.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12), tuổi Mùi nhờ cục diện Lục Hợp che chở nên có sự sáng suốt trí tuệ. Con giáp này có được sự phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt giải quyết mọi trở ngại, khó khăn trong công việc một cách thuận lợi. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, dường như không có gì có thể làm khó được bản mệnh cả.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày ngũ hành Hỏa – Thổ tương sinh, vận trình tình duyên của con giáp này chuyển biến tích cực. Người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý, nên coi trọng hơn tới vẻ ngoài của bản thân nhiều hơn để có thể gây ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc với đối phương. Tình cảm vợ chồng càng thêm yêu thương, gắn bó khi cả hai luôn đồng lòng trong mọi quyết định.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!