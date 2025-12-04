Xe cứu thương chở bệnh nhân nặng từ Phú Yên vào TP.HCM va chạm xe khách trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, khiến bệnh nhân không qua khỏi
Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 4/12, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn km196 qua xã Hồng Sơn (Lâm Đồng), xảy ra vụ tai nạn liên quan xe cứu thương đang chuyển viện bệnh nhân.
Thời điểm này, xe cứu thương chở một bệnh nhân nguy kịch từ tỉnh Đắk Lắk (địa bàn Phú Yên cũ) vào TPHCM. Khi đến vị trí trên thì tông vào đuôi xe khách chạy cùng chiều phía trước.
Do tình trạng bệnh nặng nên sau va chạm, một xe cứu thương khác đang lưu thông trên cao tốc đã hỗ trợ tiếp tục đưa bệnh nhân vào TPHCM.
Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, bệnh nhân không qua khỏi. Gia đình đã đưa thi thể về quê lo hậu sự.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến nhanh chóng có mặt, phân luồng từ xa và tạm đóng đoạn cao tốc để xử lý hiện trường.
Các phương tiện được điều tiết ra Quốc lộ 28B tại nút giao.