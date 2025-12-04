Thót tim cảnh tượng báo hoa mai vồ ngã người đàn ông khiến những người chứng kiến lập tức bỏ chạy ra xa

Vụ việc kinh hoàng đã được báo cáo tại làng Udhmatpura, xã Thasra, huyện Kheda, Ấn Độ vào ngày 2/12. Hình ảnh ghi lại cho thấy những khoảnh khắc con báo lao tới vồ ngã một người đàn ông khiến những người xung quanh sợ hãi bỏ chạy.

