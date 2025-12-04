Gia đình cô dâu, chú rể vác ghế lao vào ẩu đả trong đám cưới chỉ vì thiếu món tráng miệng

Một đám cưới ở Bodh Gaya, Bihar, Ấn Độ, đã trở thành một cuộc chiến hỗn loạn giữa gia đình cô dâu và chú rể vì thiếu rasgulla. Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy gia đình và khách mời từ cả hai phía đã đấm đá, xô đẩy nhau. Thậm chí, một số người còn nhặt ghế nhựa và sử dụng chúng làm vũ khí để hỗn chiến.
Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

