Người phụ nữ đến phòng gym tấn công nhân viên lễ tân vì nghi đang ngoại tình với bạn trai mình

Người phụ nữ giận dữ đã đối chất với nhân viên lễ tân đang ngồi ở bàn làm việc trước khi cuộc ẩu đả leo thang thành một trận đánh kiểu MMA ở Itaituba, Brazil. Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy, người phụ nữ đã vỗ tay mỉa mai nhân viên này trước khi ném một vật đặt trên bàn vào ngày 19/11.

