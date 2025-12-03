Nam thanh niên tử vong sau khi trèo tường cao 6 m của sở thú và bị con sư tử cái tấn công

Giữa tiếng la hét của những người có mặt, một nam thanh niên 19 tuổi đã tử vong tại vườn thú Parque Arruda Câmara ở João Pessoa, bang Paraíba, Brazil, sau khi bị một con sư tử cái tấn công. Sở thú xác nhận vụ việc xảy ra khi thanh niên này trèo qua bức tường cao 6 mét và vượt qua hàng rào an ninh.

