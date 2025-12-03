Đi trộm dê, người đàn ông say rượu nhận ngay kết đắng khi bị mắc kẹt trong lồng nhử báo

Các nhân viên kiểm lâm ở quận Bahraich, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã đặt hai chiếc lồng để bắt con báo tấn công người dân trong quận và con dê sống được buộc bên trong để thu hút con thú hoang. Tuy nhiên, một người đàn ông say rượu đã phát hiện ra con dê và cố gắng bắt nó, tự nhốt mình trong chuồng.

