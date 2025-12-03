Từ ngày 5 đến ngày 15/12, 3 con giáp Lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 03/12/2025 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ, giàu càng thêm giàu từ ngày 5 đến ngày 15/12 này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Từ ngày 5 đến ngày 15/12, người tuổi Tỵ đón nhận một ngày rực rỡ nhờ cục diện Tam Hợp và ngũ hành tương sinh. Bạn sẽ gặp nhiều cơ hội đầy hứa hẹn trong sự nghiệp, mọi việc tiến triển suôn sẻ, dễ dàng đạt được thành tựu nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Đây là thời điểm tốt để mở rộng hợp tác hoặc ký kết các hợp đồng quan trọng. 

Từ ngày 5 đến ngày 15/12, 3 con giáp Lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cùng với công việc, tài vận của người tuổi này cũng đang rất hứa hẹn. Tài chính dồi dào, bạn tích lũy tài sản tốt và thu nhập cá nhân tăng lên đáng kể. Có thể bạn sẽ nhận được lộc bất ngờ từ quý nhân hoặc các khoản đầu tư đã sinh lời. 

 

Vận đào hoa nở rộ, bạn có thể trải nghiệm tình yêu sét đánh, đặc biệt là khi đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa, nơi bạn có nhiều khả năng gặp được người bạn tâm giao của mình. Người đã có đôi thì tình cảm thêm nồng cháy, gắn kết.

Con giáp tuổi Thìn 

Từ ngày 5 đến ngày 15/12, Tam Hội trợ lực nên Thìn cực kỳ bản lĩnh và mạnh bạo trong chuyện làm ăn. Là con giáp biết nghĩ cho người khác, dám nghĩ dám làm nên khá được lòng đồng nghiệp, khách hàng. Hôm nay bạn nào ký hợp đồng hoặc mở hàng cực kỳ lộc lá, có nhiều quý nhân tới ghé thăm cho vía tốt.

Từ ngày 5 đến ngày 15/12, 3 con giáp Lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc nở hoa khi có lộc từ Thực Thần đem tới. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội kiếm tiền, đừng do dự mà bỏi lỡ cơ hội, đặc biệt những bạn đang canh tác thủy sản, nông nghiệp hoặc buôn bán mặt hàng sắt thép. Có nhiều tiền đến mấy bạn vẫn sống kín tiếng và ít khoe mẽ, thích làm việc tốt giúp người.

Về tình cảm, những người độc thân có thể được tỏ tình bất ngờ nhưng bạn đừng vội nhận lời mà nên tìm hiểu kỹ hơn trước khi quyết định. Nữ tuổi Thìn hay được mọi người khen ngợi và quan tâm vì bạn rất tốt bụng và hay dành những lời có cánh cho mọi người xung quanh.

Con giáp tuổi Dần 

Từ ngày 5 đến ngày 15/12, trên phương diện tài lộc, tuổi Dần gặt hái được những khoản tiền đáng kể. Bản mệnh có thể được thưởng nóng vì đạt thành tích cao trong công việc hoặc tìm được những mối đầu tư có lợi, mang lại lợi nhuận nhanh chóng.

Từ ngày 5 đến ngày 15/12, 3 con giáp Lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, phương diện tình cảm của tuổi Dần chịu ảnh hưởng lớn. Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bản mệnh cần phải tâm sự với nửa kia nhiều hơn để tình cảm đôi bên không trở nên lạnh nhạt.

Những người còn độc thân cũng gặp nhiều chuyện không như ý trong tình cảm. Bản mệnh khó tìm được người phù hợp, cho dù hiện tại có đang mở lòng với mọi người xung quanh đi chăng nữa. Có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp để bản mệnh bắt đầu chuyện yêu đương.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

