Thêm vụ 'bắt cóc online' do bẫy học bổng quốc tế, nạn nhân là sinh viên năm nhất

Đời sống 03/12/2025 10:44

Công an phường Thạnh Mỹ Tây vừa giải cứu một sinh viên mắc bẫy học bổng quốc tế, bị nhóm lừa đảo thao túng tâm lý dẫn đến tình trạng bắt cóc online.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 2/12, Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM vừa giải cứu nam sinh viên (năm nhất một trường đại học ở TPHCM) bị "bắt cóc online".

Cụ thể, ngày 29/11, nam sinh viên gọi về gia đình ở Đắk Lắk thông báo được trao học bổng quốc tế tại Úc. Để chứng minh, nam sinh đưa một mail từ địa chỉ email bgddt@icd-edu.vn kèm logo Bộ GD&ĐT thông báo danh sách 15 sinh viên trúng tuyển và có tên T.

Nam sinh xin gia đình 100 triệu đồng để "đặt cọc" giữ suất học bổng. Nghi ngờ, gia đình khuyên em kiểm tra lại thông tin. 2 ngày sau đó, nam sinh liên tục hối thúc gia đình chuyển tiền.

Thêm vụ 'bắt cóc online' do bẫy học bổng quốc tế, nạn nhân là sinh viên năm nhất - Ảnh 1
Nam sinh viên bị "bắt cóc online" - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nghĩ có chuyện chẳng lành, gia đình nhờ người thân đến phòng trọ ở phường Thạnh Mỹ Tây thì không thấy nam sinh. Gia đình gọi điện, nhắn tin nhưng không được. Sau đó chỉ nhận được tin nhắn "đang ở trong phòng tối" và không thể ra ngoài nếu chưa chuyển tiền.

Đến tối 1-12, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp Công an TPHCM xác định nam sinh đang ở một khách sạn trên đường Trần Não, phường An Khánh và giải cứu an toàn.

Theo Công an phường Mỹ Tây, trước khi giải cứu, nghi rằng em bị "bắt cóc online" nên lực lượng công an đã liên tục gửi những clip, hình ảnh và tài liệu về các vụ "bắt cóc online" từng xảy ra qua Zalo để nam sinh bình tĩnh. Bên cạnh đó, lực lượng cũng hướng dẫn em thoát khỏi ứng dụng "zoom chat" để cắt liên lạc với nhóm lừa đảo.

Khách ở sân bay TP.HCM cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì cấm đem sang Nhật

Khách ở sân bay TP.HCM cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì cấm đem sang Nhật

Đến sân bay mới biết không được mang số bánh nhân tôm thịt mẹ làm sang Nhật Bản, Trần Tâm chỉ biết cố bóc ra ăn cho đỡ phí.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt cóc online bẫy học bổng quốc tế tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM

Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM

Lời khai của người giúp việc trộm 1 cây vàng của chủ nhà rồi đem bán

Lời khai của người giúp việc trộm 1 cây vàng của chủ nhà rồi đem bán

Bé gái 9 tuổi bị cha xích chân trong phòng bẩn thỉu được đến trường

Bé gái 9 tuổi bị cha xích chân trong phòng bẩn thỉu được đến trường

NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt

NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt

Đi câu cá ở Quảng Ngãi, người đàn ông Đà Nẵng bất ngờ mất tích không dấu vết

Đi câu cá ở Quảng Ngãi, người đàn ông Đà Nẵng bất ngờ mất tích không dấu vết

Đắk Lắk: Nữ sinh mất tích, tìm thấy xe máy và cặp sách bên bờ sông cách nhà 80 km

Đắk Lắk: Nữ sinh mất tích, tìm thấy xe máy và cặp sách bên bờ sông cách nhà 80 km