Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Sức khỏe 11/03/2026 15:43

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sụt cân nhanh và đau bụng dữ dội. Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện địa phương cho thấy khối u đã di căn đa ổ trong khoang bụng kèm hiện tượng cổ trướng (tích tụ dịch). Các bác sĩ Bệnh viện Thành phố Trịnh Châu mô tả tình trạng của bệnh nhân là 'cực kỳ nghiêm trọng', theo China Times.

Theo thông tin từ VnExpress, truyền thông Trung Quốc đưa tin cậu bé được ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Do nuông chiều, chế độ ăn uống của em gần như không có sự kiểm soát của người lớn. Cậu uống nước có gas và trà sữa gần như mỗi ngày, thậm chí tiêu thụ đồ ăn vặt thay cho cơm. Các bác sĩ lưu ý chế độ ăn uống cực đoan này nếu duy trì trong thời gian dài sẽ làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tạo ra môi trường viêm mạn tính và làm tăng nguy cơ tăng sinh tế bào ruột bất thường.

Trước khi nhập viện, bệnh nhi đã xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy và chán ăn. Tuy nhiên, gia đình lầm tưởng đây là bệnh viêm dạ dày thông thường và tự ý cho trẻ dùng thuốc tại nhà. Chỉ đến khi trẻ bị xuất huyết trực tràng và đau bụng cấp, gia đình mới đưa đi cấp cứu.

 

Giới y khoa nhận định dù đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến không phải là nguyên nhân trực tiếp duy nhất gây ung thư, việc tiêu thụ chúng trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng chất xơ và gây rối loạn chức năng đường ruột. Khi kết hợp với các thói quen như lười vận động và thức khuya, nguy cơ mắc các bệnh lý về đường ruột sẽ tăng lên đáng kể. Một số chuyên gia cũng khuyến nghị những bệnh nhân trẻ tuổi như trường hợp trên vẫn cần tầm soát thêm các yếu tố di truyền, vốn có thể bị kích hoạt nhanh hơn bởi chế độ ăn uống kém khoa học.

Ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa trong những năm gần đây. Số liệu gần đây cho thấy tỷ lệ bệnh nhân dưới 35 tuổi đã tăng lên mức 12,7%, thậm chí ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh ở độ tuổi nhỏ hơn. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi kiểm tra ngay nếu có dấu hiệu đại tiện ra máu, thay đổi thói quen bài tiết đột ngột hoặc sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân.

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này - Ảnh 1
Ăn uống quá nhiều đồ ngọt, món chiên rán gây hại cho cơ thể, nhất là với trẻ em 

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, bác sĩ Michael Cecchini, chuyên gia ung thư tại Trung tâm Ung thư Yale (Mỹ) cảnh báo, ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Bệnh nhân dưới 35 tuổi mắc ung thư đại trực tràng đã tăng lên mức 12,7% và vẫn đang có xu hướng tăng trung bình 1,7% mỗi năm.

Do đó, việc phòng bệnh cần được thực hiện nghiêm túc ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là đối với trẻ em vốn có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. Quan trọng như:

- Ưu tiên thực phẩm nguyên bản, giàu chất xơ từ rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

- Hạn chế tối đa thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn và các loại đồ uống có đường công nghiệp.

- Duy trì thói quen vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày để tăng cường nhu động ruột.

- Đảm bảo giấc ngủ điều độ để hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả trong việc tầm soát tế bào bất thường.

- Hạ độ tuổi bắt đầu sàng lọc ung thư đại trực tràng và thăm khám sức khoẻ thường xuyên. Đồng thời thực hiện nội soi đại tràng định kỳ 2 năm một lần đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

- Theo dõi sát các dấu hiệu phân có máu, chất nhầy hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân ở cả người lớn và trẻ nhỏ.

WHO hỗ trợ khẩn thuốc hiếm 8.000 USD/lọ cứu 3 trẻ ngộ độc cá ủ chua

WHO hỗ trợ khẩn thuốc hiếm 8.000 USD/lọ cứu 3 trẻ ngộ độc cá ủ chua

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent nhằm cứu 3 người ngộ độc cá ủ chua nguy kịch ở TP Đà Nẵng.

Xem thêm
Từ khóa:   ung thư ruột giai đoạn cuối ung thư ruột tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Đời sống 34 phút trước
Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Sức khỏe 43 phút trước
Nền nhà bỗng "cử động", người dân phát hiện cảnh tượng con trăn khủng đang ẩn nấp phía dưới

Nền nhà bỗng "cử động", người dân phát hiện cảnh tượng con trăn khủng đang ẩn nấp phía dưới

Video 55 phút trước
Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Sức khỏe 1 giờ 41 phút trước
Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đi dạo trên biển, người phụ nữ phát hiện 2 con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt vào bờ

Đi dạo trên biển, người phụ nữ phát hiện 2 con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt vào bờ

Video 1 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

WHO hỗ trợ khẩn thuốc hiếm 8.000 USD/lọ cứu 3 trẻ ngộ độc cá ủ chua

WHO hỗ trợ khẩn thuốc hiếm 8.000 USD/lọ cứu 3 trẻ ngộ độc cá ủ chua

Bé gái 6 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn vào ngón tay từ 3 tháng trước

Bé gái 6 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn vào ngón tay từ 3 tháng trước

Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Cô gái cầu cứu sau khi tiêm filler 'nắn thẳng chân' tại nhà

Cô gái cầu cứu sau khi tiêm filler 'nắn thẳng chân' tại nhà