Trước khi nhập viện, bệnh nhi đã xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy và chán ăn. Tuy nhiên, gia đình lầm tưởng đây là bệnh viêm dạ dày thông thường và tự ý cho trẻ dùng thuốc tại nhà. Chỉ đến khi trẻ bị xuất huyết trực tràng và đau bụng cấp, gia đình mới đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VnExpress, truyền thông Trung Quốc đưa tin cậu bé được ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Do nuông chiều, chế độ ăn uống của em gần như không có sự kiểm soát của người lớn. Cậu uống nước có gas và trà sữa gần như mỗi ngày, thậm chí tiêu thụ đồ ăn vặt thay cho cơm. Các bác sĩ lưu ý chế độ ăn uống cực đoan này nếu duy trì trong thời gian dài sẽ làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tạo ra môi trường viêm mạn tính và làm tăng nguy cơ tăng sinh tế bào ruột bất thường.

Giới y khoa nhận định dù đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến không phải là nguyên nhân trực tiếp duy nhất gây ung thư, việc tiêu thụ chúng trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng chất xơ và gây rối loạn chức năng đường ruột. Khi kết hợp với các thói quen như lười vận động và thức khuya, nguy cơ mắc các bệnh lý về đường ruột sẽ tăng lên đáng kể. Một số chuyên gia cũng khuyến nghị những bệnh nhân trẻ tuổi như trường hợp trên vẫn cần tầm soát thêm các yếu tố di truyền, vốn có thể bị kích hoạt nhanh hơn bởi chế độ ăn uống kém khoa học.

Ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa trong những năm gần đây. Số liệu gần đây cho thấy tỷ lệ bệnh nhân dưới 35 tuổi đã tăng lên mức 12,7%, thậm chí ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh ở độ tuổi nhỏ hơn. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi kiểm tra ngay nếu có dấu hiệu đại tiện ra máu, thay đổi thói quen bài tiết đột ngột hoặc sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân.

Ăn uống quá nhiều đồ ngọt, món chiên rán gây hại cho cơ thể, nhất là với trẻ em

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, bác sĩ Michael Cecchini, chuyên gia ung thư tại Trung tâm Ung thư Yale (Mỹ) cảnh báo, ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Bệnh nhân dưới 35 tuổi mắc ung thư đại trực tràng đã tăng lên mức 12,7% và vẫn đang có xu hướng tăng trung bình 1,7% mỗi năm.

Do đó, việc phòng bệnh cần được thực hiện nghiêm túc ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là đối với trẻ em vốn có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. Quan trọng như:

- Ưu tiên thực phẩm nguyên bản, giàu chất xơ từ rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

- Hạn chế tối đa thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn và các loại đồ uống có đường công nghiệp.

- Duy trì thói quen vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày để tăng cường nhu động ruột.

- Đảm bảo giấc ngủ điều độ để hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả trong việc tầm soát tế bào bất thường.

- Hạ độ tuổi bắt đầu sàng lọc ung thư đại trực tràng và thăm khám sức khoẻ thường xuyên. Đồng thời thực hiện nội soi đại tràng định kỳ 2 năm một lần đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

- Theo dõi sát các dấu hiệu phân có máu, chất nhầy hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân ở cả người lớn và trẻ nhỏ.