Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Đời sống 11/03/2026 05:15

Sau đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị dàn cảnh giật dây chuyền tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, công an địa phương đã vào cuộc xác minh và bắt giữ một đối tượng liên quan.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 10/3, lãnh đạo Công an xã An Ninh (TP Cần Thơ) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người nghi dàn cảnh giật dây chuyền của du khách tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp - Tân Huê Viên (xã An Ninh).

Theo công an, đến nay người bị hại vẫn chưa đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc.

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 1
Cảnh giật dây chuyền gây phẫn nộ ở Cần Thơ 

Trước đó, theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền ngay tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp.

Trong clip, nữ du khách mặc áo đỏ đang đứng thì một nhóm người tiến lại gần, vây quanh. Nhóm này di chuyển thành vòng tròn, dần thu hẹp khoảng cách, tạo cảnh chen lấn và đẩy nữ du khách vào giữa. Dù cố tìm cách bước ra nhưng người này không thoát khỏi vòng vây.

Khi nữ du khách loay hoay tìm lối thoát, hai phụ nữ đứng sát phía sau. Một người đưa tay lên trán che tầm nhìn, người còn lại nhanh chóng giật sợi dây chuyền của nạn nhân. Toàn bộ hành vi diễn ra chớp nhoáng chỉ trong vài giây.

Bị giật bất ngờ, nữ du khách hoảng hốt. Nghi ngờ người đứng phía sau, nạn nhân chụp tay một phụ nữ để kiểm tra nhưng không phát hiện sợi dây chuyền. Ngay sau đó, nhóm người dàn cảnh nhanh chóng tản ra, còn nữ du khách thất thần vì mất tài sản và không xác định được thủ phạm.

Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Phan Anh Duy tự xưng là lãnh đạo công tác tại Bộ Công an khu vực phía Nam, còn Phạm Thị Như Quỳnh “nổ” là nhân viên ngân hàng để tạo vỏ bọc, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Từ khóa:   dàn cảnh giật dây chuyền mạng xã hội tin moi

