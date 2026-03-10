Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Sao quốc tế 10/03/2026 17:04

Xuất hiện trên thảm đỏ, Bạch Lộc diện chiếc váy dạ hội màu xanh đậm đính sequin, thuộc bộ sưu tập haute couture Thu - Đông 2024 của Alexis Mabille.

Tối 9/3, lễ trao giải Chất lượng phim truyền hình Đông Phương đã diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Tôn Lệ, Ngô Việt, Tưởng Hân, Bạch Kính Đình, Bạch Lộc, Trần Vỹ Đình, Lư Dục Hiểu...

Xuất hiện trên thảm đỏ, Bạch Lộc diện chiếc váy dạ hội màu xanh đậm đính sequin, thuộc bộ sưu tập haute couture Thu - Đông 2024 của Alexis Mabille.

Chiếc váy có thiết kế nổi bật với áo choàng rộng, phần váy dày và nặng, dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh. Kết hợp cùng trang sức cao cấp của De Beers, bộ trang phục được ví von như một “chiến bào hạng nặng” trên thảm đỏ.

Nhưng chính sự “nặng nề” đó lại được Bạch Lộc khéo léo biến thành điểm gây cười. Trong cuộc phỏng vấn, cô thẳng thắn nói tạo hình của mình “giống như đang mặc một cái chăn”, vừa ám chỉ khả năng “giữ ấm” giữa thời tiết đầu xuân se lạnh của Thượng Hải, vừa hài hước hóa cảm giác váy quá nặng và khó di chuyển. Nói xong, nữ diễn viên còn kéo luôn vạt váy trùm lên người rồi cười: “Lát nữa mà lạnh thì đắp luôn cũng được”, khiến hiệu ứng hài hước tăng lên tối đa.

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ - Ảnh 1

Phản ứng của Bạch Lộc lập tức gây bão mạng. Khán giả nhận xét, Bạch Lộc dường như “không có gánh nặng hình tượng idol”.

Từ những khoảnh khắc ngượng ngùng khi tóc giả bất ngờ rơi trong chương trình tạp kỹ, cho đến tư thế “bị cuộc sống đè bẹp” khi cư dân mạng bắt gặp, sự giản dị và tính cách phóng khoáng, dám tự giễu bản thân của Bạch Lộc đã để lại ấn tượng đối với công chúng.

Ngay khi "trò đùa cái chăn" được đưa ra, cư dân mạng lập tức hiểu ý và đùa rằng cô “khoác chăn để thực hiện giấc mơ bước lên thảm đỏ phim cổ trang từ nhỏ”.

Truyền thông cũng nhận xét Bạch Lộc “sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng không hề tạo khoảng cách của một mỹ nhân”.

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ - Ảnh 2Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ - Ảnh 3

Ngoài cuộc thảo luận vui vẻ về trang phục, câu trả lời của Bạch Lộc tại sự kiện cũng cho thấy một mặt rất tỉnh táo.

Khi được hỏi về việc cư dân mạng gọi cô là “người được chọn cho vai Lý Bội Nghi” (trong phim “Đường cung kỳ án”), nữ diễn viên bày tỏ sự đồng cảm với nhân vật và hy vọng mình có thể giống cô ấy: “dũng cảm, quyết đoán, có can đảm và tự làm chủ cuộc đời mình”.

Theo QQ, phát biểu này khiến hình ảnh của Bạch Lộc trên thảm đỏ không chỉ hài hước mà còn có chiều sâu của một diễn viên.

Lời trêu đùa tưởng như bâng quơ của mỹ nhân sinh năm 1994 thực chất lại củng cố rất tốt hình tượng cá nhân. Trong “chiến trường showbiz” nơi các ngôi sao đua nhau khoe sắc, Bạch Lộc dùng cách nhẹ nhàng để nói với mọi người, so với vẻ đẹp xa cách như không thuộc về thế giới này, một tâm hồn chân thật và thú vị có lẽ mới là “bộ haute couture” nổi bật nhất.

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Bạch Lộc vươn tầm đỉnh lưu sau liên tiếp loạt phim thành công

Không chỉ gây bão trên các nền tảng mạng xã hội, bộ phim còn chính thức xác lập một kỷ lục mới về hiệu quả phát sóng, giúp nữ chính Bạch Lộc khẳng định vị thế vững chắc trong hàng ngũ "đỉnh lưu" (ngôi sao có lưu lượng hàng đầu) của làng giải trí xứ Trung.

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