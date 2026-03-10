Bí quyết làm món bơ già dừa non ngon đúng điệu: Béo bùi, ngọt thơm, ăn là 'ghiền'

Món ngon mỗi ngày 10/03/2026

Tạm quên sinh tố bơ cà phê hay kem bơ quen thuộc đi, 'ngôi vị quán quân' trong lòng giới sành ăn năm nay chính thức gọi tên: Bơ già dừa non. Sự kết hợp mới lạ giữa vị béo ngậy đặc trưng của những quả bơ già chín tới và cái thanh mát, sần sật của dừa non đã tạo nên một cơn sốt đồ uống không thể bỏ qua.

Năm nay, thực đơn giải nhiệt của hội chị em đang bị chiếm sóng bởi món đồ uống có cái tên cực kêu: Bơ già dừa non. Không chỉ gây ấn tượng bởi tên gọi thú vị, món ăn này còn là bản giao hưởng hoàn hảo của độ dẻo mịn và vị ngọt thanh, hứa hẹn sẽ soán ngôi những món bơ truyền thống để trở thành thức uống 'quốc dân' mới.

Bí quyết làm món bơ già dừa non ngon đúng điệu: Béo bùi, ngọt thơm, ăn là 'ghiền' - Ảnh 1

Phn bơ xay nhuyn:

Nguyên liệu:

- Thịt bơ: 500gr

- Nước lọc: 250-300ml

- Sữa đặc: 140ml

- Đường cát trắng :15gr

Cách làm: Cân đúng nguyên liệu cho vào máy xay và xay nhuyễn mịn.

Phn sa da:

Nguyên liệu:

- Nước cốt dừa Thái: 350ml

- Sữa đặc: 110ml

- Kem Rich hoặc whipping cream: 50ml

- Sữa tươi không đường:100ml

- Đường cát: 15gr

- Muối: 1gr

Cách làm: Cân đúng trọng lượng nguyên liệu trộn đều sau đó khuấy hòa tan hoàn toàn các nguyên liệu.

Bí quyết làm món bơ già dừa non ngon đúng điệu: Béo bùi, ngọt thơm, ăn là 'ghiền' - Ảnh 2

Lên 1 ly bơ già da non hoàn thin 350ml (Công thc trên được 5 ly đầy)

- 100ml nước sữa dừa

- 110gr đá

- 100gr bơ xay nhuyễn

- Thêm hạt điều vụn hoặc dừa khô bóp vụn, thêm chút dừa bánh tẻ nạo sợi lên trên

Khi uống mình nên khuấy đều, uống luôn sẽ ngon nhất hoặc để đá tan 1-2 phút và thường thức.

Vị bơ béo mát mát thanh thanh quyện cùng nước cốt dừa béo thơm, thỉnh thoảng thêm chút dừa khô giòn giòn rất thú vị.

Các lưu ý khi làm món này: Chọn bơ già quả, dẻo thơm béo. Nếu chọn bơ không kỹ không ngon bơ sẽ đắng, không thơm dẫn đến ly bơ không được ngon.

Bí quyết làm món bơ già dừa non ngon đúng điệu: Béo bùi, ngọt thơm, ăn là 'ghiền' - Ảnh 3

Nguồn: FB Cao Giang.

Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt

Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt

Bạn đã sẵn sàng để 'đánh gục' mọi tín đồ ăn vặt bằng món chân gà ngâm sả tắc phiên bản siêu trái cây chưa? Sự hòa quyện độc đáo giữa độ giòn tan của chân gà và hương vị tươi mát từ trái cây thiên nhiên tạo nên một sức hút khó cưỡng.

