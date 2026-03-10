Từ nay 13/3 đến 31/3, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc, đại Phú đại Quý, phất lên như vũ bão, dư tiền mua nhà sắm xe

Từ nay 13/3 đến 31/3, người tuổi Tý được lợi trong các mối quan hệ tập thể, hợp tác nhờ cục diện Thân Tý Bán Hợp. Công việc của bạn tiến triển rất ổn định, các mối quan hệ hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm.

Đường tài lộc của bạn cũng ngày càng vượng phát, công việc thăng tiến nên tài chính được đảm bảo. Bản mệnh sẽ có khoảng thời gian khá mỹ mãn, mọi việc suôn sẻ hanh thông, cứ cố gắng giữ vững phong độ này và phát huy hơn nữa trong tương lai nhé.

Thủy – Kim tương sinh còn báo hiệu đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, vợ chồng hòa hợp, yêu thương nhau, không còn những mâu thuẫn, giận hờn như trước nữa. Người độc thân được trao cho cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu đối tượng khác phái phù hợp với mình, dễ dàng có được tình yêu mà mình mong được.

Con giáp tuổi Sửu

Từ nay 13/3 đến 31/3, Thiên Ấn đem lại sự uy lực và quyền hành cho Sửu trong công việc. Bạn giành lại được quyền lợi thuộc về mình, hay nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh. Cơ hội thăng tiến đang trong tầm tay nếu bạn tận dụng được ưu điểm của mình, tuy nhiên đừng tự mãn hay kiêu ngạo quá nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc hanh thông không cần phải quá lo lắng, bạn chỉ cần nhớ chi tiêu có chừng mực và kế hoạch hơn. Hôm nay nên cẩn thận trong việc ký kết những giấy tờ liên quan đến tiền bạc, cẩn thận thì sẽ may mắn.

Vận trình tình cảm ở mức bình ổn nhờ cục diện Thổ - Thổ tương hòa. Dù cho bản tin thời tiết có dự báo điều gì đi nữa, thì bạn hãy cứ sống vui vẻ như thể mùa xuân đã đến rồi.

Con giáp tuổi Thân

Từ nay 13/3 đến 31/3, người tuổi Thân không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền bạc chi tiêu có phần nhiều hơn bình thường nhưng cũng không tới mức phải cân đo đong đếm, bạn vẫn có thể thoải mái làm những việc mình muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Sự nhạy bén, tầm nhìn sâu xa cũng sẽ đem lại cho con giáp này những lợi thế đáng kể ngày hôm nay. Trước mọi vấn đề, người tuổi Thân có xu hướng nhìn nhận chúng một cách đa chiều, khách quan, thay vì chỉ trực diện một vấn đề. Có thể sẽ có ai đó sẽ nhờ đến sự tư vấn của bản mệnh đấy.

Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc ảnh hưởng nên tình hình sức khỏe trong ngày đang có dấu hiệu sa sút, con giáp này không được chủ quan cho rằng ốm đau cứ uống thuốc là khỏe.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!