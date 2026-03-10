Từ nay 13/3 đến 31/3, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc, đại Phú đại Quý, phất lên như vũ bão, dư tiền mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 10/03/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài phát lộc, đại Phú đại Quý, phất lên như vũ bão, dư tiền mua nhà sắm xe

Con giáp tuổi Tý 

Từ nay 13/3 đến 31/3, người tuổi Tý được lợi trong các mối quan hệ tập thể, hợp tác nhờ cục diện Thân Tý Bán Hợp. Công việc của bạn tiến triển rất ổn định, các mối quan hệ hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm. 

Từ nay 13/3 đến 31/3, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc, đại Phú đại Quý, phất lên như vũ bão, dư tiền mua nhà sắm xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tài lộc của bạn cũng ngày càng vượng phát, công việc thăng tiến nên tài chính được đảm bảo. Bản mệnh sẽ có khoảng thời gian khá mỹ mãn, mọi việc suôn sẻ hanh thông, cứ cố gắng giữ vững phong độ này và phát huy hơn nữa trong tương lai nhé.

 

Thủy – Kim tương sinh còn báo hiệu đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, vợ chồng hòa hợp, yêu thương nhau, không còn những mâu thuẫn, giận hờn như trước nữa. Người độc thân được trao cho cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu đối tượng khác phái phù hợp với mình, dễ dàng có được tình yêu mà mình mong được.

Con giáp tuổi Sửu 

Từ nay 13/3 đến 31/3, Thiên Ấn đem lại sự uy lực và quyền hành cho Sửu trong công việc. Bạn giành lại được quyền lợi thuộc về mình, hay nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh. Cơ hội thăng tiến đang trong tầm tay nếu bạn tận dụng được ưu điểm của mình, tuy nhiên đừng tự mãn hay kiêu ngạo quá nhé. 

Từ nay 13/3 đến 31/3, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc, đại Phú đại Quý, phất lên như vũ bão, dư tiền mua nhà sắm xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tiền bạc hanh thông không cần phải quá lo lắng, bạn chỉ cần nhớ chi tiêu có chừng mực và kế hoạch hơn. Hôm nay nên cẩn thận trong việc ký kết những giấy tờ liên quan đến tiền bạc, cẩn thận thì sẽ may mắn.

 

Vận trình tình cảm ở mức bình ổn nhờ cục diện Thổ - Thổ tương hòa. Dù cho bản tin thời tiết có dự báo điều gì đi nữa, thì bạn hãy cứ sống vui vẻ như thể mùa xuân đã đến rồi.

Con giáp tuổi Thân 

Từ nay 13/3 đến 31/3, người tuổi Thân không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền bạc chi tiêu có phần nhiều hơn bình thường nhưng cũng không tới mức phải cân đo đong đếm, bạn vẫn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. 

Từ nay 13/3 đến 31/3, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc, đại Phú đại Quý, phất lên như vũ bão, dư tiền mua nhà sắm xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự nhạy bén, tầm nhìn sâu xa cũng sẽ đem lại cho con giáp này những lợi thế đáng kể ngày hôm nay. Trước mọi vấn đề, người tuổi Thân có xu hướng nhìn nhận chúng một cách đa chiều, khách quan, thay vì chỉ trực diện một vấn đề. Có thể sẽ có ai đó sẽ nhờ đến sự tư vấn của bản mệnh đấy.

 

Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc ảnh hưởng nên tình hình sức khỏe trong ngày đang có dấu hiệu sa sút, con giáp này không được chủ quan cho rằng ốm đau cứ uống thuốc là khỏe.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 10 ngày tới (18/3), 3 con giáp Tài Lộc ngập nhà, trăm bề suôn sẻ, số mệnh vàng 10, một bước lên hàng tỷ phú

Đúng 10 ngày tới (18/3), 3 con giáp Tài Lộc ngập nhà, trăm bề suôn sẻ, số mệnh vàng 10, một bước lên hàng tỷ phú

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Tài Lộc ngập nhà, trăm bề suôn sẻ, số mệnh vàng 10, một bước lên hàng tỷ phú vào đúng 10 ngày tới (18/3) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công