Tử vi tuần mới 9/3 đến 15/3, 3 con giáp vượng Tài đắc Lộc, ào ạt may mắn, sự nghiệp thăng hoa, mưu sự tất thành, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 09/03/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vượng Tài đắc Lộc, ào ạt may mắn, sự nghiệp thăng hoa, mưu sự tất thành, mọi điều thuận lợi trong tuần mới 9/3 đến 15/3 này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi tuần mới 9/3 đến 15/3, nhờ cát khí từ Tam Hợp, người tuổi Mão giữ được tinh thần bình ổn, tĩnh lặng trước mọi vấn đề xảy ra trong hôm nay. Vận trình sự nghiệp của con giáp này chưa thực sự đột phá nhưng cũng thoát khỏi những vấn đề luẩn quẩn trước đó. 

Tử vi tuần mới 9/3 đến 15/3, 3 con giáp vượng Tài đắc Lộc, ào ạt may mắn, sự nghiệp thăng hoa, mưu sự tất thành, mọi điều thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tài lộc của Mão cũng có dấu hiệu tăng lên rõ rệt với nguồn thu đến từ công việc chính mà bản mệnh đang làm rất tốt. Con giáp này có niềm đam mê, nhiệt huyết và luôn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhờ vậy mà thành quả đạt được không hề tồi chút nào.

 

Phương diện tình cảm của tuổi này cũng khá êm đẹp. Mối quan hệ giữa bản mệnh và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, các thành viên trong nhà đều cùng ngồi lại thảo luận với nhau để tìm ra phương án giải quyết, nhờ thế mà mọi việc đều rất bình yên.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi tuần mới 9/3 đến 15/3, Thực Thần độ mệnh, người tuổi Hợi đón tài lộc khởi sắc hơn. Đặc biệt là Thứ Tài có sự chuyển biến tích cực và rõ ràng. Nhân thời điểm này, hãy sáng suốt lựa chọn và đưa ra quyết định đúng đắn để túi tiền ngày càng rủng rỉnh, đồng thời chi tiêu duy trì ở mức cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ.

Tử vi tuần mới 9/3 đến 15/3, 3 con giáp vượng Tài đắc Lộc, ào ạt may mắn, sự nghiệp thăng hoa, mưu sự tất thành, mọi điều thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi cũng sẽ tràn đầy may mắn. Mọi nỗ lực của con giáp này được đền đáp và chinh phục đến những nấc thang quan trọng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì bản mệnh có thể chọn thời điểm này để tiến hành. 

 

Ngày Thủy khí vượng nhắc nhở Hợi nên chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn. Một số chứng bệnh cũ tái phát có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc của bạn. Con giáp này nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng.

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi tuần mới 9/3 đến 15/3, Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ có thể dành thời gian để lập kế hoạch cho tương lai của mình. Nếu còn chưa rõ về định hướng của bản thân, bạn đừng ngại xin lời khuyên từ người lớn trong gia đình.

Tử vi tuần mới 9/3 đến 15/3, 3 con giáp vượng Tài đắc Lộc, ào ạt may mắn, sự nghiệp thăng hoa, mưu sự tất thành, mọi điều thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm nghề kinh doanh, dịch vụ có thể kiếm được khoản tiền kha khá trong ngày hôm nay nhờ nắm bắt tâm lý của khách hàng. Dù bạn phải bận rộn hơn nhiều người nhưng bạn sẽ thu về một khoản vô cùng dư dả.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần ở hướng Tây Bắc và Tài thần ở hướng Đông Nam.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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