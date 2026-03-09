Phản ứng gây chú ý của Hoà Minzy về thông tin 'em gái bé Bo'

Hậu trường 09/03/2026 13:39

Một trong những người phụ nữ nhận nhiều lời chúc phúc nhất trong dịp 8/3 năm nay chính là Hòa Minzy. Sau khi nữ ca sĩ chính thức công khai chuyện tình cảm với đại úy Thăng Văn Cương, mạng xã hội liên tục bùng nổ với hàng loạt lời chúc mừng.

Không ít khán giả bày tỏ sự vui mừng khi Hòa Minzy tìm được bến đỗ mới sau nhiều năm làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, bên cạnh thông tin công khai tình yêu, "bà hàng xóm" còn râm ran rộ lên một câu chuyện khác khiến nhiều người tò mò. Theo đó, một số nguồn tin cho rằng trong suốt 4 năm yêu kín tiếng, Hòa Minzy và Đại uý Văn Cương đã âm thầm chào đón thêm một bé gái. Tin đồn này nhanh chóng lan rộng và trở thành chủ đề bàn tán suốt những ngày qua.

Nhiều người soi được phía sau bức ành của Hoà Minzy chai sẻ có nhiều chú gấu bông màu hồng như đồ chơi của một bé gái

Phản ứng gây chú ý của Hoà Minzy về thông tin 'em gái bé Bo' - Ảnh 1
Nhiều người soi được phía sau bức ành của Hoà Minzy chai sẻ có nhiều chú gấu bông màu hồng như đồ chơi của một bé gái

Giữa lúc cư dân mạng vẫn đang xôn xao, Hòa Minzy tiếp tục có động thái gây chú ý. Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh được Đại uý Văn Cương cùng bé Bo tặng hoa nhân dịp 8/3. Tuy nhiên, điều khiến netizen đặc biệt chú ý lại nằm ở phần chú thích. Trong bài đăng, Hòa Minzy dùng cụm từ “mấy bố con” để nhắc đến người yêu và con trai. Nhiều người cho rằng nếu chỉ có Đại uý Văn Cương và bé Bo thì phải là “hai bố con”, còn việc dùng từ “mấy bố con” có thể ám chỉ gia đình còn có thêm thành viên nhỏ khác.

Trước sự bàn tán này, Hòa Minzy cũng nhanh chóng lên tiếng phản hồi một cách khá hài hước. Nữ ca sĩ viết: “Ủa tưởng 2 là số nhiều ta. 2 không phải mấy hả mọi người? Thế mấy là mấy trời”.

Phản ứng gây chú ý của Hoà Minzy về thông tin 'em gái bé Bo' - Ảnh 2
Cách phản hồi của Hoà Minzy khiến netizen nhớ đến việc cô từng giữ kín bưng bé Bo đến thời điểm thích hợp mới chia sẻ

Đáng chú ý hơn, nữ ca sĩ còn trực tiếp trả lời một bình luận hỏi về việc âm thầm sinh con. Cụ thể, khi một cư dân mạng bình luận: "Ý là em gái Bo đâu mẹ Hoà ơi? Khi nào cho em lên sóng để các bác còn cười 1 thể, chứ hôm qua đến giờ vẫn chưa ngậm được miệng, hơi nhiều nếp nhăn đuôi mắt rồi".

Trước câu hỏi có nhắc đến "em gái bé Bo", Hoà Minzy lên tiếng: "Ý là mấy chuyện này mọi người đang thấy nó vui vẻ mong đợi hả? Không phải bị nói ra là bị ghét hả bác?".

Cách trả lời mang tính úp mở, vừa trêu đùa vừa không phủ nhận thẳng thắn của Hòa Minzy càng khiến cộng đồng mạng thêm tò mò. Nhiều người cho rằng phản ứng này giống như một cách “thả hint”, có thể nữ ca sĩ đang chờ thời điểm phù hợp để chia sẻ rõ ràng hơn về câu chuyện đời tư của mình.

Nam Em thông báo chia tay bạn trai sau hơn 2 năm hẹn hò, tiết lộ lý do tan vỡ

Nam Em thông báo chia tay bạn trai sau hơn 2 năm hẹn hò, tiết lộ lý do tan vỡ

Nam Em công khai chuyện tình cảm với bạn trai Hữu Cường từ cuối tháng 11/2023. Trong suốt hơn 2 năm qua, cặp đôi này nhiều lần tạo ra những lùm xùm khiến cư dân mạng ngao ngán. Ngày 8/3, Nam Em chính thức lên tiếng xác nhận đã chia tay bạn trai Hữu Cường sau một thời gian gắn bó.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoà Minzy con trai Hoà Minzy sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?