Phản ứng gây chú ý của Hoà Minzy về thông tin 'em gái bé Bo'

Một trong những người phụ nữ nhận nhiều lời chúc phúc nhất trong dịp 8/3 năm nay chính là Hòa Minzy. Sau khi nữ ca sĩ chính thức công khai chuyện tình cảm với đại úy Thăng Văn Cương, mạng xã hội liên tục bùng nổ với hàng loạt lời chúc mừng.

Không ít khán giả bày tỏ sự vui mừng khi Hòa Minzy tìm được bến đỗ mới sau nhiều năm làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, bên cạnh thông tin công khai tình yêu, "bà hàng xóm" còn râm ran rộ lên một câu chuyện khác khiến nhiều người tò mò. Theo đó, một số nguồn tin cho rằng trong suốt 4 năm yêu kín tiếng, Hòa Minzy và Đại uý Văn Cương đã âm thầm chào đón thêm một bé gái. Tin đồn này nhanh chóng lan rộng và trở thành chủ đề bàn tán suốt những ngày qua. Nhiều người soi được phía sau bức ành của Hoà Minzy chai sẻ có nhiều chú gấu bông màu hồng như đồ chơi của một bé gái

Nhiều người soi được phía sau bức ành của Hoà Minzy chai sẻ có nhiều chú gấu bông màu hồng như đồ chơi của một bé gái Giữa lúc cư dân mạng vẫn đang xôn xao, Hòa Minzy tiếp tục có động thái gây chú ý. Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh được Đại uý Văn Cương cùng bé Bo tặng hoa nhân dịp 8/3. Tuy nhiên, điều khiến netizen đặc biệt chú ý lại nằm ở phần chú thích. Trong bài đăng, Hòa Minzy dùng cụm từ “mấy bố con” để nhắc đến người yêu và con trai. Nhiều người cho rằng nếu chỉ có Đại uý Văn Cương và bé Bo thì phải là “hai bố con”, còn việc dùng từ “mấy bố con” có thể ám chỉ gia đình còn có thêm thành viên nhỏ khác. Trước sự bàn tán này, Hòa Minzy cũng nhanh chóng lên tiếng phản hồi một cách khá hài hước. Nữ ca sĩ viết: “Ủa tưởng 2 là số nhiều ta. 2 không phải mấy hả mọi người? Thế mấy là mấy trời”.

Cách phản hồi của Hoà Minzy khiến netizen nhớ đến việc cô từng giữ kín bưng bé Bo đến thời điểm thích hợp mới chia sẻ Đáng chú ý hơn, nữ ca sĩ còn trực tiếp trả lời một bình luận hỏi về việc âm thầm sinh con. Cụ thể, khi một cư dân mạng bình luận: "Ý là em gái Bo đâu mẹ Hoà ơi? Khi nào cho em lên sóng để các bác còn cười 1 thể, chứ hôm qua đến giờ vẫn chưa ngậm được miệng, hơi nhiều nếp nhăn đuôi mắt rồi". Trước câu hỏi có nhắc đến "em gái bé Bo", Hoà Minzy lên tiếng: "Ý là mấy chuyện này mọi người đang thấy nó vui vẻ mong đợi hả? Không phải bị nói ra là bị ghét hả bác?". Cách trả lời mang tính úp mở, vừa trêu đùa vừa không phủ nhận thẳng thắn của Hòa Minzy càng khiến cộng đồng mạng thêm tò mò. Nhiều người cho rằng phản ứng này giống như một cách “thả hint”, có thể nữ ca sĩ đang chờ thời điểm phù hợp để chia sẻ rõ ràng hơn về câu chuyện đời tư của mình.

