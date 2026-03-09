Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

Đời sống 09/03/2026 08:59

Hôm nay, ngày 9/3/2026, giá vàng thế giới giảm rất mạnh khi vừa ở cửa giao dịch trong bối cảnh giá dầu tăng vượt 100 USD/thùng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC mỗi lượng 2,5 triệu đồng, mua vào còn 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng. ACB giảm giá mua vàng miếng SJC 2,5 triệu đồng mỗi lượng, xuống 181 triệu đồng; chiều bán ra giảm 2 triệu đồng, xuống 183,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 1 triệu đồng, còn 180 triệu đồng, bán ra giảm 182,5 triệu đồng, xuống 182,5 triệu đồng.

Công ty Phú Quý cũng giảm mỗi lượng vàng miếng 2,5 triệu đồng, mua vào 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào 179,2 triệu đồng, bán ra 182,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần - Ảnh 1
Giá vàng tiếp tục lao dốc. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 30 ngày 9/3, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á ở mức 5.046 USD/ounce, giảm 128 USD/ounce so với phiên cuối tuần. Thị trường vàng đang chứng kiến áp lực bán tháo, có lúc rớt thẳng đứng hàng chục USD/ounce.

Giá vàng lao dốc khi vừa mở cửa, trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông leo thang, đẩy giá dầu tăng vọt. Hiện giá dầu Brent đã vượt mốc 100 USD/thùng, lên tới 107,5 USD/thùng, tăng xấp xỉ 16% so với phiên trước. Chỉ trong vài ngày kể từ khi xung đột ở Trung Đông diễn ra, giá dầu đã liên tục lập những mốc cao mới.

Cùng với giá dầu, đồng USD cũng mạnh lên khi chỉ số đồng USD (DXY Index) xấp xỉ 100 điểm, đang được giao dịch ở mức 99,57 điểm, tăng 0,59% so với phiên trước.

Theo giới phân tích, tình hình địa chính trị phức tạp khiến dòng tiền chảy vào các kênh trú ẩn an toàn như vàng. Tuy nhiên trong ngắn hạn, giá dầu nhảy vọt, đồng USD mạnh lên khiến giá vàng chịu áp lực đi xuống.

Dự báo về xu hướng của giá vàng thế giới trong tuần này, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, trả lời Kitco rằng ông dự đoán giá vàng sẽ giảm tiếp. Bởi đồng USD mạnh lên, sự sụt giảm của các chỉ số chứng khoán vào cuối tuần sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố đã khiến vàng chịu áp lực giảm. Các nhà giao dịch đang giảm bớt các vị thế ký quỹ và chốt lời ở mức giá vẫn còn cao so với lịch sử và vẫn mang lại lợi nhuận ấn tượng so với mức giá hồi tháng 12 năm ngoái và 1 năm trước.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Hôm nay, ngày 8/3/2026, giá vàng đi xuống trong tuần và cộng thêm chênh lệch giá mua bán khiến người mua lỗ nặng.

