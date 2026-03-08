Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Đời sống 08/03/2026 09:40

Hôm nay, ngày 8/3/2026, giá vàng đi xuống trong tuần và cộng thêm chênh lệch giá mua bán khiến người mua lỗ nặng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 8/3, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 182 triệu đồng/lượng, bán ra 185 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Cộng với chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần đã lỗ 5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại công ty SJC cũng giảm 2,1 triệu đồng sau một tuần khi giá mua vào xuống 181,7 triệu đồng, bán ra còn 184,7 triệu đồng. Người mua vàng nhẫn cũng bị lỗ 5,1 triệu đồng một lượng. Ngoài SJC, rất nhiều doanh nghiệp mua bán vàng nhẫn 4 số 9 bằng đúng giá vàng miếng như PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu… mua vào 182 triệu đồng và bán ra 185 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần - Ảnh 1
Sau một tuần, người mua vàng SJC lỗ 5 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 5.174 USD/ounce, giảm khoảng 106 USD/ounce so với tuần trước.

Theo khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá kim loại quý sẽ tăng trở lại trong những ngày tới.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có 50% cho rằng giá vàng sẽ tăng, 22% dự báo giá giảm và 28% còn lại nhận định giá đi ngang.

Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân lạc quan về đà đi lên của giá vàng. Có 340 nhà đầu tư trả lời với con số 60% người được hỏi nói giá vàng tăng tiếp, chỉ 16% cho rằng giá giảm và 22% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Dù giới phân tích nhận định giá vàng giảm tiếp nhưng số lượng chuyên gia lạc quan với triển vọng của kim loại quý vẫn áp đảo. Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, nói với Kitco rằng những ngày này không chỉ giá vàng biến động mà các tài sản khác cũng tăng. Xu hướng của vàng vẫn tích cực khi liên tục đứng vững trên mốc 5.000 USD/ounce. Dù đồng USD đi lên nhưng vai trò trú ẩn an toàn của vàng chưa thay đổi.

Ở chiều ngược lại, trong báo cáo chiến lược tháng 3-2026, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng giá vàng tăng nhờ nhu cầu phòng vệ của nhà đầu tư khi căng thẳng địa chính trị gia tăng. Tuy nhiên, giá năng lượng lên quá cao có thể khiến ngân hàng trung ương các nước đảo chiều chính sách để bình ổn lạm phát. Khi đó, giá vàng sẽ bất lợi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 164 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng.

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