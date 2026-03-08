Xe tải chở 3 người lao xuống vực sâu 200m, hơn 2 giờ mới đưa được thi thể nạn nhân lên

Đời sống 08/03/2026 05:15

Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 24 đoạn qua xã Kon Plông, Quảng Ngãi khiến một người chết, hai người bị thương. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mất hơn 2 giờ tiếp cận vực sâu gần 200m để đưa nạn nhân lên.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 7/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đưa các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 24, đoạn qua xã Kon Plông (Quảng Ngãi), từ vực sâu lên bờ.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h10 cùng ngày, ô tô tải mang biển kiểm soát 81C-191.xx do anh N.T.C. (SN 1998, trú xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 24 theo hướng từ xã Măng Đen về trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.

Xe tải chở 3 người lao xuống vực sâu 200m, hơn 2 giờ mới đưa được thi thể nạn nhân lên - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Trên xe lúc này có hai người đi cùng là chị L.T.N. (SN 1981) và chị P.T.T. (SN 1978), cùng trú tại phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi đến km71+600, đoạn qua xã Kon Plông, ô tô tải bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 200m. Tại hiện trường, xe tải nằm dưới vực sâu, phần cabin bị biến dạng, nhiều bộ phận hư hỏng nặng.

Xe tải chở 3 người lao xuống vực sâu 200m, hơn 2 giờ mới đưa được thi thể nạn nhân lên - Ảnh 2

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân từ dưới vực sâu lên bờ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ việc khiến tài xế C. và chị N. bị thương. Lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, đưa hai nạn nhân từ dưới vực sâu lên bờ và chuyển đi cấp cứu.

Riêng chị T. tử vong tại chỗ, mắc kẹt dưới vực sâu. Sau đó, lực lượng cứu nạn đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

