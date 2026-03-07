Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, nhiều người nhập viện cấp cứu

Đời sống 07/03/2026 05:30

Tại hiện trường có ít nhất 5 ô tô và 2 xe máy bị hư hỏng nặng. Người dân chứng kiến sự việc cho biết các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn đã được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 6/3, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến phố Nguyễn Chánh.

Theo đó, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn và phát hiện người này vi phạm ở mức 0,264 mg/L khí thở. Sau đó, tài xế được đưa đến bệnh viện để tiếp tục kiểm tra chất ma túy.

Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, nhiều người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ tông xe liên hoàn ở Hà Nội - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, như VTC News đưa tin, khoảng 18h45 cùng ngày, ô tô con mang biển kiểm soát 30A-536.98 do một người đàn ông điều khiển di chuyển theo hướng từ đường Dương Đình Nghệ đi Trần Duy Hưng. Khi đến khu vực trước tòa nhà B10B Nam Trung Yên (phường Yên Hòa), chiếc xe bất ngờ va chạm với một taxi đang di chuyển trên đường.

Sau cú va chạm ban đầu, chiếc ô tô tiếp tục lao về phía trước, tông liên tiếp vào nhiều phương tiện khác đang tham gia giao thông.

Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, nhiều người nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến nhiều người phải đi cấp cứu - Ảnh: VOV

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương và được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, nhiều ô tô và xe máy bị hư hỏng, các mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và xử lý vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

