Sốt sình sịch món bánh khoai lang nhân phô mai tan chảy, ăn một miếng là 'ghiền' luôn

07/03/2026 05:00

Biến tấu khoai lang quen thuộc thành món ăn vặt 'thần thánh' chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Với công thức tối giản này, bạn sẽ tự tay tạo nên lớp vỏ giòn tan bao bọc lấy phần nhân phô mai kéo sợi đầy hấp dẫn.

Sốt sình sịch món bánh khoai lang nhân phô mai tan chảy, ăn một miếng là 'ghiền' luôn - Ảnh 1

Nguyên liệu

- 300g khoai lang sống đã bỏ vỏ

- 30g bột yến mạch

- 30ml nước cốt dừa

- Phomai con bò cười

- Hạt chia hoặc hạt mè rắc bề mặt bánh

- Trứng gà quét mặt bánh

Cách làm

- Khoai lang hấp chín xong mình sẽ dằm nhuyễn luôn lúc còn nóng rồi trộn với bột yến mạch, nước cốt dừa

- Tạo bánh thành hình tròn rồi cho phomai vào giữa

- Lấy lòng đỏ trứng thêm xíu nước rồi hòa tan quét mặt bánh

- Rắc hạt chia lên mặt

- Làm nóng lò 160 độ 5p rồi 160 độ 15p là xong ạ

Sốt sình sịch món bánh khoai lang nhân phô mai tan chảy, ăn một miếng là 'ghiền' luôn - Ảnh 2

Thành phẩm rất thơm, dễ ăn, bánh này các bé ăn sáng hoặc ăn chơi chơi cũng hợp ạ.

Nguồn: FB Huyen Nguyen

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao

Bạn nghĩ làm pate rất khó và tốn thời gian? Sự thật là bạn chỉ cần biết đến 3 bước 'thần thánh' này thôi! Tạm biệt nỗi lo pate khô cứng hay mùi tanh khó chịu, công thức này sẽ giúp bạn có ngay món pate thơm nồng, béo ngậy, ăn cùng bánh mì nóng hổi thì đúng là 'đỉnh của chóp'

