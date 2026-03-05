Thêm thứ này vào rau muống xào tỏi, đầu bếp nhà hàng tiết lộ bí kíp giúp món ăn giòn ngon gấp bội

Món ngon mỗi ngày 05/03/2026 05:00

Sau khi học được mẹo nhỏ này từ một đầu bếp lâu năm, mình mới nhận ra việc giữ cho rau xanh tươi và giòn ngon như ngoài tiệm lại dễ đến thế. Chẳng cần cầu kỳ, chỉ thêm một bước 'phụ' thôi nhưng kết quả sẽ khiến cả nhà bạn phải kinh ngạc đấy!

Rau muống là loại rau giàu dinh dưỡng, giá thành rẻ được nhiều người yêu thích. Trong loại rau này có lượng kali cao, natri thấp, thích hợp với người bị cao huyết áp. Hàm lượng chất xơ cao, ít chất béo rất tốt cho việc kiểm soát lượng cholesterol trong cơ thể.

Mùa nắng nóng rau muống vào mùa, đây là loại rau ngon, giàu dinh dưỡng và rất được yêu thích. Đặc biệt, rau muống xào tỏi được nhiều người yêu thích, chế biến nhanh, ăn bắt miệng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xào rau muống xanh tươi, giòn ngon.

Thêm thứ này vào rau muống xào tỏi, đầu bếp nhà hàng tiết lộ bí kíp giúp món ăn giòn ngon gấp bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách xào rau muống chuẩn vị nhà hàng, người kén ăn đến đâu cũng mê tít.

Trước tiên chúng ta cần có 1 bó rau muống, tỏi, muối, bột canh, bột ngọt, dầu ăn, chanh và bắt tay vào sơ chế nguyên liệu.

 

Mẹo xào rau muống xanh, giòn ngon

Để có đĩa rau muống xào ngon cần có bí kíp. Nếu bạn để quá lửa rau dễ thâm, đen thậm chí khi ăn còn cảm nhận được vị hơi chát. Thực tế rau muống xào bị chát, thâm đen đó là do bạn chưa biết cách làm đúng.

Có một vài mẹo nhỏ giúp xào rau muống lúc nào cũng xanh mướt, lại giòn ngon mà ít ai biết.

1. Không chần rau muống

Nhiều chị em có thói quen chần rau muống trước khi xào, thực tế đây là sai lầm phải bỏ ngay. Việc chần rau không chỉ ảnh hưởng tới mùi vị mà còn làm mất đi một số chất dinh dưỡng có trong rau.

2. Rửa rau bằng nước muối

Sau khi nhặt bỏ lá vàng, cọng già, bạn đem rau muống rửa sạch rồi ngâm qua nước muối loãng. Loại nước này vừa để rau sạch hơn lại giúp cho rau khi xào sẽ giòn ngon và có màu đẹp. Nhớ rửa rau nhiều lần để loại bỏ hết cặn bẩn trên rau nhé.

Thêm thứ này vào rau muống xào tỏi, đầu bếp nhà hàng tiết lộ bí kíp giúp món ăn giòn ngon gấp bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Thêm muối

Rắc một vài hạt muối lên rau muống trước khi xào là bước cực kỳ quan trọng giúp cho rau không bị ra nước và giữ được màu xanh đẹp, không bị thâm.

Để có món rau muống xào tỏi thơm ngon chúng ta có thể áp dụng theo 2 cách sau:

Cách 1: Bạn có thể xào trực tiếp trên lửa to. Lấy một chiếc chảo rộng và đặt lên bếp, cho 2 muỗng canh dầu ăn sau vào đun nóng. Tiếp cho tỏi đã băm vào đảo đều cho đến khi ngả vàng. Tiếp nữa cho rau muống vào xào, để lửa to, đảo đều nhanh tay chừng 1 phút, sau đó bạn nêm bột canh, bột ngọt vào sao cho vừa với khẩu vị. Đảo thêm khoảng chừng 2 phút cho rau chín rồi tiến hành tắt bếp. Bày rau ra đĩa, cuối cùng là vắt nước cốt chanh lên trên là hoàn thành rồi.

Thêm thứ này vào rau muống xào tỏi, đầu bếp nhà hàng tiết lộ bí kíp giúp món ăn giòn ngon gấp bội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Cách 2: Bạn có thể luộc sơ trước khi xào. Bước đầu tiên đó là bạn cần luộc sơ rau muống rồi vớt ra để ráo. Sau đó tiến hành như bình thường, cho dầu vào chảo và phi thơm tỏi lên, đến khi ngả vàng thì sẽ tiến hành cho rau vào rồi đảo đều tay, nêm thêm gia vị như cách 1 rồi đảo đến khi rau chín thì tắt bếp. Bày ra đĩa, vắt chanh lên trên là đã xong. Bạn có thể thêm 4-5 ngọn rau ngổ vào xào cùng rau muống, đảm bảo món rau sẽ cực kỳ thơm, nâng tầm vị món ngon.

Thêm thứ này vào rau muống xào tỏi, đầu bếp nhà hàng tiết lộ bí kíp giúp món ăn giòn ngon gấp bội - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần áp dụng mẹo này, đĩa rau muống xào tỏi của bạn sẽ thăng hạng hương vị, khiến ngay cả những người kén ăn nhất cũng phải gắp không dừng đũa.

Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn vừa giàu chất xơ vừa hỗ trợ thanh lọc cơ thể, đừng bỏ qua salad cải thìa. Đây là món ăn kèm lý tưởng, giúp cân bằng hương vị cho các món chính nhiều dầu mỡ, đồng thời mang lại nguồn vitamin xanh dồi dào cho cả nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   rau muống xào tỏi bí quyết làm rau muống xào tỏi món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 6/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Sáu 6/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, giàu sang ập đến, may mắn vây quanh, Phúc khí ngập lối

Đúng ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, giàu sang ập đến, may mắn vây quanh, Phúc khí ngập lối

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Lá củ cải trắng: "Thần dược" bị lãng quên trong căn bếp mà bấy lâu nay bạn toàn vứt bỏ

Lá củ cải trắng: "Thần dược" bị lãng quên trong căn bếp mà bấy lâu nay bạn toàn vứt bỏ

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Thêm thứ này vào rau muống xào tỏi, đầu bếp nhà hàng tiết lộ bí kíp giúp món ăn giòn ngon gấp bội

Thêm thứ này vào rau muống xào tỏi, đầu bếp nhà hàng tiết lộ bí kíp giúp món ăn giòn ngon gấp bội

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau hôm nay, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (5/3/2026), 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về' đầy nhà đầy cửa

Cuối ngày hôm nay (5/3/2026), 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về' đầy nhà đầy cửa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đêm tân hôn nghe tiếng sột soạt, tôi khóc thét khi thấy một đôi mắt dưới giường

Đêm tân hôn nghe tiếng sột soạt, tôi khóc thét khi thấy một đôi mắt dưới giường

Tâm sự gia đình 9 giờ 17 phút trước
Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hốt hoảng bế vào viện để rồi cả hai "muối mặt" vì một sự nhầm lẫn tai hại

Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hốt hoảng bế vào viện để rồi cả hai "muối mặt" vì một sự nhầm lẫn tai hại

Tâm sự 9 giờ 24 phút trước
7 cô người yêu cũ của chồng gửi chung một món quà cưới, tôi vừa mở ra đã đứng hình

7 cô người yêu cũ của chồng gửi chung một món quà cưới, tôi vừa mở ra đã đứng hình

Tâm sự 9 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng chỉ sau vài phút

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng chỉ sau vài phút

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đổi vị cho cả nhà với món cánh gà rim dứa óng ả, ngon quên lối về

Đổi vị cho cả nhà với món cánh gà rim dứa óng ả, ngon quên lối về

Đánh thức vị giác buổi sáng với món bún sườn mọc ngọt thơm, chuẩn vị "ngon như mẹ nấu"

Đánh thức vị giác buổi sáng với món bún sườn mọc ngọt thơm, chuẩn vị "ngon như mẹ nấu"

Tự làm nước sốt hủ tiếu trộn tại nhà: Cực dễ, cực nhanh, ngon như đầu bếp nhà hàng 5 sao nấu

Tự làm nước sốt hủ tiếu trộn tại nhà: Cực dễ, cực nhanh, ngon như đầu bếp nhà hàng 5 sao nấu

Bí quyết làm bánh cookies dừa giòn tan bằng nồi chiên không dầu – Vụng mấy cũng thành công!

Bí quyết làm bánh cookies dừa giòn tan bằng nồi chiên không dầu – Vụng mấy cũng thành công!

Chỉ 3 bước đơn giản, có ngay mâm bánh bột lọc chén tôm thịt chuẩn vị Huế tại nhà

Chỉ 3 bước đơn giản, có ngay mâm bánh bột lọc chén tôm thịt chuẩn vị Huế tại nhà

Tìm về hương vị tuổi thơ với bát chuối đậu om thịt nóng hổi, thơm nồng mùi tía tô

Tìm về hương vị tuổi thơ với bát chuối đậu om thịt nóng hổi, thơm nồng mùi tía tô