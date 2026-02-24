Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Món ngon mỗi ngày 24/02/2026 05:00

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn vừa giàu chất xơ vừa hỗ trợ thanh lọc cơ thể, đừng bỏ qua salad cải thìa. Đây là món ăn kèm lý tưởng, giúp cân bằng hương vị cho các món chính nhiều dầu mỡ, đồng thời mang lại nguồn vitamin xanh dồi dào cho cả nhà.

Hãy làm mới thực đơn gia đình bằng món salad cải thìa thanh mát. Sự kết hợp hoàn hảo giữa độ giòn ngọt tự nhiên và nước sốt đậm đà không chỉ mang lại cảm giác ngon miệng mà còn là 'trạm sạc' dinh dưỡng tuyệt vời, giúp bữa cơm của bạn thêm trọn vẹn và nhẹ nhàng. 

Nguyên liệu của món salad cải thìa

350 gram cải thìa baby

0,5 muỗng canh hạt mè trắng

2 muỗng canh mayonnaise

0,75 muỗng canh giấm gạo

1 muỗng canh nước tương

0,5 thìa cà phê dầu mè rang

1 thìa cà phê bơ vừng

Biến loại rau 'bổ hơn cả thuốc' thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó - Ảnh 1

 

Cách làm salad cải thìa

Bước 1: Đun sôi nước trong một chiếc nồi lớn và chần sơ một nửa cải thìa baby trong 2 phút.

Biến loại rau 'bổ hơn cả thuốc' thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó - Ảnh 2

 

Bước 2: Vớt cải thìa ra và cho vào nước lạnh để cải không bị mất độ giòn. Vớt ra khỏi nước lạnh và cho vào đĩa.

Biến loại rau 'bổ hơn cả thuốc' thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó - Ảnh 3

 

Bước 3: Để làm nước sốt, trước tiên hãy rang hạt vừng trong chảo gang khô trong 2 phút.

Biến loại rau 'bổ hơn cả thuốc' thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó - Ảnh 4

 

Bước 4: Tiếp theo, xay nhuyễn và trộn hỗn hợp mịn với các nguyên liệu còn lại để làm nước sốt. Đánh cho đến khi hỗn hợp sánh mịn.

Biến loại rau 'bổ hơn cả thuốc' thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó - Ảnh 5

 

Bước 5: Thêm lượng nước sốt mong muốn vào cải thìa. Món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Biến loại rau 'bổ hơn cả thuốc' thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó - Ảnh 6

 

Chúc các bạn thành công và ngon miệng!

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