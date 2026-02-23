Nghẹt thở cảnh sát giao thông mở đường đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu

Đời sống 23/02/2026 16:27

Ngày 21/02/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 47, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá do Trung tá Nguyễn Minh Phong, Tổ trưởng đã kịp thời hỗ trợ đưa một cháu bé sốt cao, co giật đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 22/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, khoảng 10h30 ngày 21/2, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời hỗ trợ đưa một cháu bé bị sốt cao, co giật đi cấp cứu.

Khi đang tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Lợi (phường Sầm Sơn), tổ công tác phát hiện ô tô khách 16 chỗ do anh Phạm Hữu Lập (SN 1985, trú tại xã Tượng Lĩnh, Thanh Hóa) điều khiển, di chuyển từ phường Hạc Thành về phường Sầm Sơn, phát tín hiệu đề nghị hỗ trợ.

Anh Lập cho biết trên xe có cháu T.G.P. (SN 2023, trú tại xã Nông Cống, Thanh Hóa) đang bị sốt cao, co giật, cần được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu khẩn cấp.

Nghẹt thở cảnh sát giao thông mở đường đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu - Ảnh 1
Lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ kịp thời đưa cháu bé đi cấp cứu - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, xác định tính chất cấp bách của vụ việc, tổ công tác nhanh chóng sử dụng phương tiện chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên, tổ chức dẫn đường, phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để xe chở cháu bé di chuyển an toàn, kịp thời đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương (phường Sầm Sơn) cấp cứu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, cháu T.G.P. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. 

Cục Quản lý Dược phạt Công ty cổ phần Dược Medipharco 50 triệu đồng do sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 3.

