Thích thú trước khoảnh khắc chú chó thông minh giúp cảnh sát tìm thấy cậu bé 3 tuổi bị mất tích

Cảnh sát thành phố Louisville, Mỹ, đang tìm kiếm cậu bé thì sĩ quan Josh Thompson nhận thấy con chó sủa. Sau đó chú chó đã dẫn họ đến một gara nơi có một chiếc xe đang đậu. Nhìn qua cửa sổ, họ phát hiện cậu bé mất tích bị nhốt bên trong.

