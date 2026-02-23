Rủ nhau ra suối chơi đùa, 4 đứa trẻ giẫm phải một chỗ sâu nguy hiểm dẫn đến tử vong thương tâm

Vụ việc xảy ra tại 1 con suối thuộc huyện Ponorogo, tỉnh Đông Java, Indonesia, vào ngày 6/2. Các em đang tắm thì được cho là đã giẫm phải một chỗ sâu nguy hiểm dưới mặt nước. Không biết bơi, cả 4 em đều chết đuối khi không thể bơi vào bờ an toàn.
Video 2 giờ 47 phút trước

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

