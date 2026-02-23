2 người phụ nữ lao vào ẩu đả dữ dội trong trung tâm thương mại bất chấp những người chứng kiến cố gắng can thiệp

Những người mua sắm tại trung tâm thương mại City Cart ở Robertsganj, bang Uttar Pradesh, đã vô cùng kinh ngạc sau khi một vụ tranh chấp gia đình lan ra nơi công cộng, dẫn đến một cuộc ẩu đả giữa 2 người phụ nữ bên trong trung tâm thương mại.

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

