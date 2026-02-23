Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 23/02/2026 16:55

3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ tương đối thuận lợi. Chính Ấn nâng đỡ giúp cho người tuổi này nhanh chóng thăng tiến trên con đường công danh. Ngoài ra, bản mệnh còn tạo ấn tượng tốt với cấp trên nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm cao. Nhờ có cách chi tiêu hợp lý, khoa học nên túi tiền của con giáp này khá rủng rỉnh, dồi dào.

Bên cạnh đó, bạn vốn là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Bạn sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy bạn sẽ được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Bạn có nhiều sáng kiến mới được cấp trên và khách hàng cảm thấy hài lòng. Theo đó, người tuổi này mang về không ít nguồn thu cho doanh nghiệp và rất được trọng dụng. Bạn còn nhận được những lời mời cộng tác với lợi nhuận không nhỏ. Ngoài ra, bản mệnh đang tập tành đầu tư và bước đầu có những tín hiệu tích cực.

Về mặt tình cảm, bạn vô cùng thuận lợi từ yêu đương đến gia đình. Sắp tới, bạn đi đâu cũng được người đời quý mến vì điềm đạm, từ tốn và biết cách đối nhân xử thế. Người độc thân khi ra ngoài không khéo lại va phải bạn đời của mình, có tin vui lúc nào không hay.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có tiến triển tốt đẹp về tài vận lẫn nhân duyên qua đêm nay. Đồng thời, bạn sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ tạo cơ hội cho họ phát triển sự nghiệp và làm giàu. Đây là thời khắc hoàng kim nhất trong năm, nên nếu có cơ hội thì bạn phải bắt lấy, có khả năng bạn sẽ đổi đời và có thể xây dựng cuộc sống sung túc mãi về sau.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ thay đổi tích cực và đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân dần tìm được nguồn cảm hứng tích cực cho việc yêu đương. Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hẹn hò đầy ắp lãng mạn và ngọt ngào.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đọc xong tin nhắn trong máy chồng sắp cưới, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng rồi đi "trăng mật" với người không ai ngờ tớ

Đọc xong tin nhắn trong máy chồng sắp cưới, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng rồi đi "trăng mật" với người không ai ngờ tớ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Đêm tân hôn bị chồng nhốt ngoài phòng khách, tôi chết lặng khi nghe mẹ chồng nói vọng ra từ bên trong

Đêm tân hôn bị chồng nhốt ngoài phòng khách, tôi chết lặng khi nghe mẹ chồng nói vọng ra từ bên trong

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Thương tâm: Người phụ nữ mất thị lực, chấn thương sọ não do pháo nổ khi đi chúc Tết

Thương tâm: Người phụ nữ mất thị lực, chấn thương sọ não do pháo nổ khi đi chúc Tết

Sức khỏe 1 giờ 41 phút trước
Nửa đêm chồng gọi dậy thú tội một điều kinh hoàng, tôi vứt bỏ tất cả, lao mình vào cơn mưa tầm tã

Nửa đêm chồng gọi dậy thú tội một điều kinh hoàng, tôi vứt bỏ tất cả, lao mình vào cơn mưa tầm tã

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Tá hỏa người ẩn danh tặng 21 kg vàng để sửa đường ống nước

Tá hỏa người ẩn danh tặng 21 kg vàng để sửa đường ống nước

Thế giới 1 giờ 44 phút trước
Bị đuổi khỏi nhà tay trắng, vợ để lại đúng "thứ này" khiến chồng và mẹ chồng phải xin tôi quay về

Bị đuổi khỏi nhà tay trắng, vợ để lại đúng "thứ này" khiến chồng và mẹ chồng phải xin tôi quay về

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

3 con giáp 'tiền rớt trúng vai' sau ngày 24/2/2026, tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

3 con giáp 'tiền rớt trúng vai' sau ngày 24/2/2026, tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Đồng hồ điểm đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài

Đồng hồ điểm đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài