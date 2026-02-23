Kể từ ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát 'như mưa trút nước', sự nghiệp thắng lớn, dễ dàng có bạc tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 23/02/2026

Tuổi Mão

Người tuổi Mão ngày càng nắm bắt được các cơ hội thăng tiến quan trọng. Nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, bản mệnh thể hiện tốt năng lực của mình và có những bước tiến đáng kể trên con đường công danh bổng lộc. Nguồn thu nhập ổn định và có chiều hướng gia tăng giúp bản mệnh thoải mái hơn trong chi tiêu.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ thăng hoa, nở rộ. Các cặp đôi đang yêu nhau hiện đang có một chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn. Người độc thân nhận được tín hiệu tốt về chuyện hẹn hò, yêu đương. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất diễn ra vượng sắc. Con giáp này được dịp bộc lộ năng lực, bản lĩnh của mình và nâng cao điểm số trong mắt cấp trên. Đồng nghiệp quý mến, đối tác tin tưởng là những yếu tố giúp bản mệnh có thêm động lực để phát huy khả năng của mình.

Tam hợp quý nhân che chở cho đường tình duyên, con giáp này không cần phải lo lắng không tìm thấy người yêu. Người độc thân có nhiều người theo đuổi, làm quen. Bạn có nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ với người khác phái.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con đường công danh bổng lộc thăng tiến của người tuổi Tỵ sẻ trở nên dồn dập nhờ tinh thần trách nhiệm cao và ý chí cầu tiến của người tuổi này. Ngoài ra, việc lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và không ngừng nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đã đề ra còn đem lại cho bản mệnh không ít thành tựu.

Vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ sẽ trở nên vui vẻ, ấm êm. Bạn và đối phương luôn trân trọng mối quan hệ tình cảm này, do đó luôn chủ động vun vén tình cảm để hiểu nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

