Vứt bỏ gia đình vì cái thai của bồ, chồng 'chết đứng' khi biết sự thật về đứa con trai trong bụng

Tâm sự 23/02/2026 16:19

Tôi qua lại với Thư một năm dài mà vợ tôi không hề hay biết. Càng ở bên Thư lâu, tôi càng không muốn về nhà. Cảm giác mới mẻ từ nhân tình khiến tôi đê mê, sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng.

Tôi lấy vợ 7 năm, có hai cô con gái. Vợ tôi hiền lành, yêu chiều chồng, hiểu chuyện với gia đình chồng. Từ khi lấy nhau đến nay, vợ tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi. Thậm chí, cô ấy còn bỏ nhiều cơ hội thăng tiến để lo cho gia đình. Ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được người vợ như thế.

Quả thật là vợ tôi tốt thật, nhưng chỉ có một điều làm tôi cứ không yên. Đó là tôi rất thích có con trai, dù chưa từng nói ra. Nhiều khi thấy bạn bè có con trai mà tôi chạnh lòng, cũng ước mình có một cu cậu để nở mặt nở mày. Mà vợ tôi thì chỉ sinh được hai cô con gái, sau đó thì sức khỏe yếu đi, bác sĩ nói không thể sinh thêm nữa.

 

Đến một lần nhậu nhẹt với bạn bè, vì quá chén mà tôi phát sinh tình một đêm với phụ nữ lạ. Đó là Thư, một cô nàng trẻ đẹp làm trong quán bia. Qua mấy lần gặp mặt, tôi thấy Thư cũng hiền lành nên dần nảy sinh tình cảm. Sau đó tôi bắt Thư nghỉ làm ở quán bia, lo cho em ấy chỗ ở, việc làm tử tế hơn. Tôi biết mình ngoại tình là sai, nhưng đã lỡ bước vào rồi, tôi không tài nào chấm dứt được.

Tôi qua lại với Thư một năm dài mà vợ tôi không hề hay biết. Càng ở bên Thư lâu, tôi càng không muốn về nhà. Cảm giác mới mẻ từ nhân tình khiến tôi đê mê, sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng. Thậm chí có một lần Thư hỏi, nếu cô ấy có bầu con trai tôi có chịu ly hôn vợ không? Tôi sẵn sàng trả lời, chỉ cần có con trai tôi bỏ ai cũng được.

Vứt bỏ gia đình vì cái thai của bồ, chồng 'chết đứng' khi biết sự thật về đứa con trai trong bụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ai ngờ, câu nói đó cuối cùng cũng thành sự thật. Ngày Thư đưa phiếu siêu âm có bầu con trai 4 tháng, tôi đã vui mừng biết chừng nào. Cứ nghĩ đến cảnh có thể khoe con trai với bạn bè là tôi hào hứng vô cùng. Và vì có bầu con trai nên Thư muốn tôi bỏ vợ ngay để cho cô ấy danh phận. Tôi ban đầu cũng có chút do dự, vì tôi không nỡ làm vợ tổn thương. Dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ hiền lành, hy sinh nhiều cho tôi và gia đình. Nhưng khi nghe Thư nói nếu tôi không bỏ vợ thì cô ấy sẽ bỏ con, tôi liền về nhà nói chuyện ly hôn vợ.

Vợ tôi khi nghe tin chồng ngoại tình rồi đòi ly hôn thì sốc tới mức phải nhập viện. Tôi trở thành người chồng tệ bạc trong mắt gia đình. Tôi cũng không muốn mọi chuyện như thế, nhưng nếu không làm vậy tôi sợ mất đứa con trai khó khăn lắm mới kiếm được. Vì thấy thái độ tuyệt tình, dứt khoát của tôi mà vợ cũng rớt nước mắt đồng ý ký đơn ly hôn. Vợ tôi sau đó đưa hai con về nhà ngoại, không cho tôi gặp.

Nhưng tôi không nghĩ nhiều được, chỉ chạy ngay về với nhân tình. Tôi đưa nhân tình đi đăng ký kết hôn ngay, còn về nhà cô ấy hỏi cưới vợ. Chúng tôi dự định khi sinh con xong thì sẽ tổ chức đám cưới.

Đến ngày đưa vợ mới đi khám thai, tôi càng mong chờ con trai chào đời. Nhưng chỉ với một câu nói của cô ta, tôi như chết tại chỗ.

“Đi khám thai làm gì? Em bỏ con rồi, em còn trẻ sinh con hư cả dáng. Đợi em chơi cho đã rồi sẽ sinh một thằng con trai khác cho anh!”.

Bỏ một đứa trẻ chưa chào đời mà cô ta có thể nói nhẹ nhàng như thế, huống hồ đó còn là con trai tôi ngày đêm mong ngóng. Tôi như một kẻ điên, nhào đến hỏi vì sao cô ta có thể độc ác như vậy, có biết một sinh linh quý giá nhường nào? Tôi đã cưới nhầm một ác quỷ về làm vợ, tôi đã bỏ vợ con gia đình êm ấm để tìm đến địa ngục.

Sau này tôi mới biết, Thư thường kiếm đàn ông giàu để gài bẫy có thai, ép họ chi tiền hoặc cưới cô ta. Cô ta coi việc mang thai là công cụ kiếm tiền, sau đó thì phá thai để giữ dáng vẻ trẻ đẹp. Và đến khi tôi không còn tiền, cô ta mới chịu ly hôn. 

Với “thân tàn ma dại”, tôi tìm cách trở về với vợ con nhưng vô ích. Vợ tôi khinh bỉ nhìn tôi, hai con gái không muốn đến gần tôi, cha mẹ tôi thì ngán ngẩm không muốn nhìn mặt tôi. Tôi đã đánh mất tất cả…

Tưởng mẹ chồng ủng hộ ngoại tình, chồng hí hửng dắt bồ về để rồi "khóc không ra tiếng" trước màn kịch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ chồng ủng hộ ngoại tình, chồng hí hửng dắt bồ về để rồi "khóc không ra tiếng" trước màn kịch của mẹ và vợ

Lúc đó Hoa mới ôm chặt mẹ chồng bật khóc, với cô nếu không có mẹ chồng thì có lẽ cô đã ly hôn từ lâu rồi. Bởi Phú là người chồng ngoại tình, vũ phu, lúc nào lăng nhăng và chơi bời. Nghĩ mình chịu đựng lâu như vậy giờ không lý gì lại để cho cô bồ hưởng cả.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đọc xong tin nhắn trong máy chồng sắp cưới, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng rồi đi "trăng mật" với người không ai ngờ tớ

Đọc xong tin nhắn trong máy chồng sắp cưới, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng rồi đi "trăng mật" với người không ai ngờ tớ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Đêm tân hôn bị chồng nhốt ngoài phòng khách, tôi chết lặng khi nghe mẹ chồng nói vọng ra từ bên trong

Đêm tân hôn bị chồng nhốt ngoài phòng khách, tôi chết lặng khi nghe mẹ chồng nói vọng ra từ bên trong

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Thương tâm: Người phụ nữ mất thị lực, chấn thương sọ não do pháo nổ khi đi chúc Tết

Thương tâm: Người phụ nữ mất thị lực, chấn thương sọ não do pháo nổ khi đi chúc Tết

Sức khỏe 1 giờ 42 phút trước
Nửa đêm chồng gọi dậy thú tội một điều kinh hoàng, tôi vứt bỏ tất cả, lao mình vào cơn mưa tầm tã

Nửa đêm chồng gọi dậy thú tội một điều kinh hoàng, tôi vứt bỏ tất cả, lao mình vào cơn mưa tầm tã

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Tá hỏa người ẩn danh tặng 21 kg vàng để sửa đường ống nước

Tá hỏa người ẩn danh tặng 21 kg vàng để sửa đường ống nước

Thế giới 1 giờ 45 phút trước
Bị đuổi khỏi nhà tay trắng, vợ để lại đúng "thứ này" khiến chồng và mẹ chồng phải xin tôi quay về

Bị đuổi khỏi nhà tay trắng, vợ để lại đúng "thứ này" khiến chồng và mẹ chồng phải xin tôi quay về

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đọc xong tin nhắn trong máy chồng sắp cưới, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng rồi đi "trăng mật" với người không ai ngờ tớ

Đọc xong tin nhắn trong máy chồng sắp cưới, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng rồi đi "trăng mật" với người không ai ngờ tớ

Bị đuổi khỏi nhà tay trắng, vợ để lại đúng "thứ này" khiến chồng và mẹ chồng phải xin tôi quay về

Bị đuổi khỏi nhà tay trắng, vợ để lại đúng "thứ này" khiến chồng và mẹ chồng phải xin tôi quay về

Tưởng mẹ chồng ủng hộ ngoại tình, chồng hí hửng dắt bồ về để rồi "khóc không ra tiếng" trước màn kịch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ chồng ủng hộ ngoại tình, chồng hí hửng dắt bồ về để rồi "khóc không ra tiếng" trước màn kịch của mẹ và vợ

Chồng ngoại tình, vợ vừa khóc vừa thu dọn đồ về ngoại thì mẹ chồng chặn lại: "Để đó mẹ, mẹ sẽ khiến chúng nó phải quỳ lạy xin lỗi con!

Chồng ngoại tình, vợ vừa khóc vừa thu dọn đồ về ngoại thì mẹ chồng chặn lại: "Để đó mẹ, mẹ sẽ khiến chúng nó phải quỳ lạy xin lỗi con!

Câu nói ngây thơ của con gái vạch trần màn ngoại tình chấn động của chồng: "Mẹ ơi, cô trong tủ sao chưa ra?

Câu nói ngây thơ của con gái vạch trần màn ngoại tình chấn động của chồng: "Mẹ ơi, cô trong tủ sao chưa ra?

Vừa dẫn bạn trai về mẹ đã đuổi thẳng cổ, một tháng sau tôi "rụng rời" phát hiện sự thật mà bà đã nhìn thấu

Vừa dẫn bạn trai về mẹ đã đuổi thẳng cổ, một tháng sau tôi "rụng rời" phát hiện sự thật mà bà đã nhìn thấu