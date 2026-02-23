Tá hỏa người ẩn danh tặng 21 kg vàng để sửa đường ống nước

Thế giới 23/02/2026 17:12

Thị trưởng Osaka Hideyuki Yokoyama cho biết hôm 19/2 rằng 21 kg vàng thỏi đã được một nhà hảo tâm trao tặng cho Cục cấp nước TP Osaka hồi tháng 11/2025 nhằm hỗ trợ nâng cấp hệ thống đường ống cũ kỹ.

Theo thông tin từ VnExpress, Thị trưởng Hideyuki Yokoyama cho biết, tổng cộng 21 kg vàng trị giá 3,6 triệu USD đã được nhà hảo tâm trao tặng cho Cục Cấp nước Osaka vào tháng 11 năm ngoái, với mong muốn giúp cải thiện hệ thống đường ống nước cũ kỹ của thành phố.

“Đây là một khoản tiền khổng lồ và tôi không nói nên lời”, Thị trưởng Yokoyama nói. “Việc giải quyết vấn đề đường ống nước cũ kỹ đòi hỏi một khoản đầu tư lớn, và tôi không thể bày tỏ hết lòng biết ơn đối với khoản quyên góp này.”

Thị trưởng cho biết, thành phố sẽ tôn trọng nguyện vọng của nhà tài trợ và sử dụng món quà này để cải thiện các dự án cấp nước.

Tá hỏa người ẩn danh tặng 21 kg vàng để sửa đường ống nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, mối lo ngại về sự an toàn của hệ thống đường ống nước ở Osaka gia tăng sau khi một hố sụt khổng lồ “nuốt chửng” chiếc xe tải vào năm ngoái ở Saitama, phía bắc Tokyo. Vụ việc được cho là có liên quan đến một đường ống thoát nước bị hư hỏng. Osaka đã ghi nhận 92 trường hợp rò rỉ đường ống nước dưới các tuyến đường trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025, quan chức cấp nước thành phố Eiji Kotani nói với hãng tin AP hôm 20/2.

Với dân số 2,8 triệu người, Osaka là thành phố lớn thứ ba của đất nước và là thủ phủ phía tây Nhật Bản.

Quá trình phát triển đô thị ở Osaka, một trung tâm thương mại khu vực, bắt đầu sớm hơn nhiều thành phố khác và đường ống nước cùng các cơ sở hạ tầng khác cũng đang xuống cấp sớm hơn, ông Kotani cho biết.

Theo ông Kotani, Osaka cần thay mới tổng cộng 259 km đường ống dẫn nước. Việc thay mới một đoạn đường ống dài 2 km sẽ tiêu tốn khoảng 3,2 triệu USD.

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