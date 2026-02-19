Tiết lộ nguyên nhân khiến giá vàng bất ngờ sập mạnh sau khi lập đỉnh

Thế giới 19/02/2026 09:00

Giá vàng thời gian qua chủ yếu vận động trong một vùng tích lũy tương đối chặt chẽ. Tuy nhiên, cú bán tháo chớp nhoáng vừa qua đã khiến giới quan sát bất ngờ.

Giá vàng giao ngay mở cửa tuần tại 4.980 USD/ounce, sau đó nhanh chóng leo lên 5.041 USD/ounce. Sau nhịp tăng này, vàng quay lại quanh mốc 5.000 USD rồi bước vào trạng thái đi ngang trong biên độ hẹp. 

Sau đó, giá vàng bất ngờ "rơi tự do", mất mốc tâm lý quan trọng và trượt thẳng xuống đáy tuần 4.889 USD/ounce chỉ trong vỏn vẹn 20 phút, khiến thị trường không kịp trở tay.

Theo ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cao cấp của Kitco, đà tăng mạnh của vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, cùng với sự suy yếu của đồng USD.

Theo Bloomberg, căng thẳng tại Trung Đông đang có dấu hiệu gia tăng khi các bên liên quan phát đi những tín hiệu cứng rắn hơn liên quan tới vấn đề hạt nhân. Diễn biến này làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính toàn cầu, đồng thời đẩy giá dầu thô tăng mạnh.

Căng thẳng địa chính trị đã kéo giá dầu lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng, kích hoạt làn sóng mua tài sản trú ẩn, đưa giá vàng và bạc đồng loạt vươn lên các mức kỷ lục.

 

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Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, bất ổn xoay quanh vấn đề ngân sách của Mỹ tiếp tục phủ bóng lên thị trường. Các cuộc đàm phán nhằm tránh nguy cơ gián đoạn hoạt động của chính phủ liên bang vẫn chưa đạt được đồng thuận cuối cùng, khiến giới đầu tư duy trì tâm lý phòng thủ.

Chỉ số USD giảm nhẹ trong phiên, nhưng nhanh chóng mất đà sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump ủng hộ chính sách đồng USD mạnh.

Trước đó, đồng bạc xanh từng rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm sau khi ông Trump phát tín hiệu không phản đối việc USD suy yếu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ. Ông Bessent cũng bác bỏ các đồn đoán về việc Mỹ can thiệp vào thị trường tiền tệ Nhật Bản.

Ngoài ra, tại Ấn Độ, nhập khẩu vàng được dự báo sẽ tiếp tục suy giảm trong năm tới khi giá cao kỷ lục làm suy yếu nhu cầu trang sức. Lượng vàng nhập khẩu năm 2026 có thể chỉ đạt 600-700 tấn, sau khi giảm 11% xuống 710,9 tấn trong năm 2025. Nhu cầu trang sức vàng toàn cầu năm 2025 cũng đã xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm.

Về mặt kỹ thuật, ông Jim Wyckoff cho biết hợp đồng vàng tương lai tháng 4 đã hình thành mô hình “đảo chiều then chốt” (key reversal) có tín hiệu tiêu cực trên biểu đồ ngày. Tuy nhiên, mô hình này chỉ được xác nhận nếu áp lực bán tiếp tục xuất hiện trong phiên kế tiếp. Nếu được xác nhận, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đã hình thành đỉnh ngắn hạn.

Dù vậy, xếp hạng thị trường theo Wyckoff vẫn ở mức rất cao, phản ánh xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế rõ rệt. Lực mua tiếp tục áp đảo lực bán, dù thị trường đang xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

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