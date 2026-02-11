Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi trò chơi mang tên Tsunami gặp sự cố vào khoảng 18h15 tối 8/2 tại hội chợ Surajkund, thành phố Faridabad. Khi thiết bị đang quay, khoang chở người bất ngờ tách khỏi một cánh tay đỡ rồi rơi thẳng xuống mặt đất.

Theo thông tin từ VnExpress, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi trò chơi mang tên Tsunami gặp sự cố vào khoảng 18h15 tối 8/2 tại hội chợ Surajkund, thành phố Faridabad. Khi thiết bị đang quay, khoang chở người bất ngờ tách khỏi một cánh tay đỡ rồi rơi thẳng xuống mặt đất.

Những tiếng reo hò ban đầu nhanh chóng chuyển thành tiếng la hét hoảng loạn khi khoang trò chơi đập mạnh xuống đất, tạo ra âm thanh chấn động. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên khoang có tổng cộng 19 người.

Cảnh sát cho biết thanh tra Jagdish Prasad đã lao tới hiện trường để hỗ trợ cứu nạn ngay sau khi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, trong lúc làm nhiệm vụ, phần còn lại của thiết bị bất ngờ tiếp tục gãy, va trúng đầu và mặt ông, khiến ông bị thương nặng.

Đu quay chở 19 người trước khi bị rơi

Ông Prasad, cha của ba người con, dự kiến nghỉ hưu vào tháng 3 sau 36 năm công tác. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, ông không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

Phó giám đốc cảnh sát khu vực Ayush Sinha xác nhận: "Thanh tra đã hy sinh trong lúc cứu các nạn nhân".

13 người bị thương trong vụ tai nạn được đưa tới hai bệnh viện để điều trị. Ngay sau đó, ban tổ chức đã cho sơ tán toàn bộ hội chợ nhằm phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

