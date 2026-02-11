Bắt gặp Bạch Lộc và Mạnh Tử Nghĩa cùng đi du lịch đầu năm mới

Ngày 10/2, loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa, Tăng Thuấn Hy và Trần Hâm Hải cùng nhau đến núi Đại Cẩm Sơn cầu nguyện đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, bốn nghệ sĩ xuất hiện với trang phục giản dị, thành tâm thực hiện nghi thức đi vòng quanh một gốc cây cổ thụ để cầu bình an và may mắn, gương mặt ai nấy đều thể hiện sự trang nghiêm.

Bạch Lộc gây ấn tượng với áo khoác phao trắng, phong thái nhẹ nhàng và thanh lịch. Mạnh Tử Nghĩa diện áo phao đen đơn giản nhưng vẫn nổi bật với vẻ ngoài rạng rỡ, tự nhiên.

Tăng Thuấn Hy đeo bịt tai giữ ấm, giữ nét mặt nghiêm túc trong suốt quá trình cầu nguyện. Trong khi đó, Trần Hâm Hải xuất hiện với phần tóc mái che nhẹ trước mắt, tạo nên hình ảnh trầm lắng, kín đáo.

Khoảnh khắc đời thường của dàn diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ, cho thấy sức hút của họ không chỉ trên màn ảnh mà còn trong những hoạt động đời sống giản dị.

Trước đó, có thông tin cho rằng mối quan hệ giữa Bạch Lộc và Mạnh Tử Nghĩa xuất hiện dấu hiệu căng thẳng khi Mạnh Tử Nghĩa tham gia chương trình "Running Man".

Theo nguồn tin này, Bạch Lộc được cho là không thoải mái trước sự góp mặt của nữ diễn viên Cửu Trùng Tử, bởi sự xuất hiện của cô có thể ảnh hưởng đến vị trí và độ nhận diện trong chương trình. Thậm chí, có tin đồn cho rằng Bạch Lộc đã chủ động hạn chế tương tác với Mạnh Tử Nghĩa sau đó.

Tuy nhiên, những thông tin trên chỉ dừng ở mức suy đoán từ truyền thông. Đến nay, việc Bạch Lộc cùng đi du lịch với Mạnh Tử Nghĩa đầu xuân cho thấy mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt bất chấp những tin đồn bất hòa.

