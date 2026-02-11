Phạm Băng Băng đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026

Sao quốc tế 11/02/2026 15:13

Mới đây, Phạm Băng Băng đang trải qua tình cảnh vô cùng đáng buồn

Mới đây, Phạm Băng Băng đang trải qua tình cảnh vô cùng đáng buồn. Cô vừa đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026. Tác phẩm Địa Mẫu mà Phạm Băng Băng đóng chính đang có doanh thu phòng vé vô cùng bết bát sau khi công chiếu ở rạp.

Sau 6 ngày phát hành, tác phẩm này chỉ mới thu về 160.000 HKD (529 triệu đồng). Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), khán giả không mặn mà mua vé xem phim của Phạm Băng Băng.

Địa Mẫu và nữ diễn viên này cũng bị hạn chế quảng bá công khai ở thị trường giải trí xứ Hương Cảng vì "lệnh phong sát ngầm". Phạm Băng Băng có quay video kêu gọi khán giả ủng hộ mình đăng lên MXH, nhưng bị công chúng ngó lơ.

Phạm Băng Băng đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026 - Ảnh 1

Theo nguồn tin trong giới, Phạm Băng Băng đang bị "siết" hoạt động ở thị trường Hong Kong (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục. Sau ồn ào tại giải thưởng Kim Mã, cơ quan quản lý văn hóa được cho là đã "phong sát" minh tinh này lần 2, triệt mọi đường sống, không để Phạm Băng Băng có cơ hội tái xuất Cbiz. Do đó, bộ phim Địa Mẫu của Phạm Băng Băng đã bị loại khỏi đề cử lễ trao giải Kim Tượng 2026, không rõ nguyên nhân.

Trước đó, Địa Mẫu được xếp vào nhóm tác phẩm có thể thâu tóm nhiều giải thưởng quan trọng tại Kim Tượng. Không chỉ vậy, năm 2026 đã bước sang tháng thứ 2, Phạm Băng Băng vẫn ế show, chưa có bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào tiêu biểu ở quê nhà lẫn thị trường quốc tế. Sự nghiệp ảm đạm của minh tinh Hoàn Châu Cách Cách gây bàn tán.

Phạm Băng Băng đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026 - Ảnh 2

Hậu bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng trượt dốc cả về danh tiếng lẫn địa vị. Năm 2021, "nữ hoàng thảm đỏ" hết thời hạn cấm sóng 3 năm. Tuy nhiên, 1 bước ngoặt lớn đã xảy ra khi cơ quản quản lý văn hóa tiến hành siết chặt hoạt động của giới nghệ sĩ Cbiz và lập ra 1 danh sách đen người nổi tiếng dính bê bối nghiêm trọng về đạo đức và pháp luật để tiến hành phong sát.

Động thái của các cấp quản lý văn hóa chính thức triệt đường quay lại đỉnh cao của Phạm Băng Băng. Cô nằm trong nhóm ngôi sao bị "phong sát mềm", không được đóng phim hay tham gia những sự kiện giải trí hàng đầu ở Trung Quốc.

Trong bối cảnh danh tiếng có thể lao dốc chạm đáy nếu liên tục xuất hiện ở các sự kiện bình dân trong nước, Phạm Băng Băng tìm cách ra nước ngoài hoạt động, đồng thời kinh doanh mỹ phẩm để kiếm thêm thu nhập.

'Nữ hoàng giải trí' Phạm Băng Băng vẫn bị cấm sóng dù nỗ lực 9 năm trời

'Nữ hoàng giải trí' Phạm Băng Băng vẫn bị cấm sóng dù nỗ lực 9 năm trời

Trước khi vướng bê bối, Phạm Băng Băng là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc, được mệnh danh là “nữ hoàng thảm đỏ” nhờ nhan sắc nổi bật và phong cách thời trang ấn tượng. Cô từng điều hành nhiều công ty giải trí, sở hữu tầm ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang châu Á.

