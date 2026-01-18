'Nữ hoàng giải trí' Phạm Băng Băng vẫn bị cấm sóng dù nỗ lực 9 năm trời

Kim Mã là giải thưởng điện ảnh uy tín thường niên của Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời cũng là một trong số ít giải thưởng lớn mà Phạm Băng Băng giành được trong những năm gần đây, kể từ khi cô vướng bê bối trốn thuế và bị phong sát.

Tháng 11/2025, Phạm Băng Băng gây xôn xao khi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 62 nhờ vai diễn trong bộ phim Địa mẫu. Chiến thắng này được đánh giá là xứng đáng, khi nữ diễn viên có màn hóa thân khác biệt và đầy nội lực.

Việc ăn mừng chiến thắng được cho là quá rầm rộ đã khiến nữ diễn viên gặp thêm trở ngại. Giới chức Trung Quốc sau đó được cho là đã cảnh cáo cô bằng việc gỡ tên khỏi phần giới thiệu của tác phẩm Tôi không phải là Phan Kim Liên và Trung Quan thôn phong vân.

Người hâm mộ từng kỳ vọng việc được vinh danh tại Kim Mã sẽ mở ra cơ hội để Phạm Băng Băng trở lại hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại.

Đến cuối tháng 11/2025, nhiều tài khoản thảo luận về Phạm Băng Băng trên mạng xã hội Trung Quốc cũng bất ngờ bị khóa. Nguyên nhân chưa được công bố, song truyền thông nước này nhận định nữ diễn viên tiếp tục đối mặt với những khó khăn lớn trong sự nghiệp tại quê nhà. Theo tiết lộ của tờ On, bộ phim Địa mẫu - tác phẩm giúp Phạm Băng Băng đoạt giải Kim Mã - cũng bị loại khỏi danh sách tranh giải Kim Tượng (giải thưởng điện ảnh của Trung Quốc) mà không nêu rõ lý do.

Trước đó, Địa mẫu được đánh giá là ứng viên nặng ký có thể giành nhiều giải thưởng quan trọng, khiến không ít chuyên gia trong ngành bất ngờ khi phim bị ban tổ chức gạt bỏ. Truyền thông Trung Quốc cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong phim.

Địa mẫu là dự án được Phạm Băng Băng đầu tư nhiều tâm huyết. Để nhập vai, cô chấp nhận tăng 6kg, phơi nắng cho sạm da, tự cày ruộng, chăn trâu trong suốt quá trình quay phim, hóa thân thành một nữ nông dân có năng lực trừ tà nhờ phép thuật cổ xưa. Đây được xem là hình tượng hoàn toàn mới mẻ trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Giải thưởng năm 2025 cũng đánh dấu lần thứ hai Phạm Băng Băng được vinh danh tại Kim Mã. Trước đó, cô từng giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc vào năm 2007.

Sau khi đoạt giải, nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh ăn mừng cùng dòng trạng thái hài hước: “Vừa trả lời hơn 600 lời chúc của bạn bè, tôi đã ăn liền ba con cua lông. Lúc này, tôi vừa hạnh phúc, vừa có chút ngơ ngác”.

Người hâm mộ nhanh chóng gửi lời chúc mừng, trong khi một bộ phận truyền thông Trung Quốc từng đánh giá đây là màn “tái xuất mạnh mẽ” của Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, những diễn biến sau đó cho thấy con đường trở lại của cô vẫn rất gian nan.