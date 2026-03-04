Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Những ngày gần đây, Angelababy tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông khi câu chuyện xoay quanh mối quan hệ với chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ được nhắc lại. Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò bạn gái mới đang làm tâm điểm truyền thông.

Angelababy đón sinh nhật khi thông tin về chồng cũ đang tràn ngập mạng xã hội. Đúng dịp sinh nhật lần thứ 37 và thời điểm công bố hợp đồng quảng cáo mới, một bức ảnh cận mặt Angelababy chụp cách đây 17 năm bất ngờ được “đào lại”, nhanh chóng thổi bùng những cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Thời điểm bức ảnh cũ được ghi lại, Angelababy mới 20 tuổi. Khi đó, cô chỉ vừa quen Huỳnh Hiểu Minh, chưa chính thức phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục và càng chưa công khai hẹn hò.

Phải đến năm 2010, truyền thông mới xác nhận mối quan hệ của hai người.

Năm 2015, đám cưới của họ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Thượng Hải, đánh dấu bước ngoặt đưa Angelababy từ một người mẫu trẻ trở thành ngôi sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ. Sau đó, cuộc hôn nhân tan vỡ...

Nhìn lại bức ảnh năm 2009 ở thời điểm hiện tại, nhiều người không khỏi bùi ngùi trước sự đổi thay của thời gian. Bên cạnh những lời tiếc nuối về nét trẻ trung năm nào, không ít cư dân mạng cũng đặt câu hỏi về sự khác biệt trong đường nét gương mặt của Angelababy sau 17 năm. Vì sao cô gái 20 tuổi ngày ấy trông mềm mại, bầu bĩnh hơn, trong khi ở tuổi 37, gương mặt lại sắc sảo và góc cạnh hơn?

Một số ý kiến cho rằng đây đơn thuần là sự tác động của phong cách trang điểm, ánh sáng và kỹ thuật hậu kỳ – đặc biệt khi cả hai bức ảnh đều là ảnh quảng cáo.

Ở tuổi 20, gương mặt Angelababy sở hữu đường nét tròn đầy tự nhiên; theo thời gian, sự thay đổi sinh lý khiến cấu trúc khuôn mặt trở nên rõ nét hơn. Tuy nhiên, cũng có người nhận xét những khác biệt không chỉ dừng ở yếu tố tuổi tác, mà còn thể hiện rõ ở đôi mắt, sống mũi và tổng thể thần thái.

Angelababy vướng tin đồn hẹn hò với trai trẻ Hong Kong Tối 3/3, tờ Sina đưa tin, blogger giải trí kiêm paparazzi Lưu Đại Chùy đã gây náo loạn mạng xã hội khi bất ngờ công bố loạt thông tin liên quan tới đời sống tình ái của Angelababy sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angelababy-gay-sot-voi-buc-anh-20-tuoi-giua-luc-huynh-hieu-minh-co-ban-gai-754533.html