Sự việc bắt nguồn từ một buổi livestream mới đây của Angelababy cho thương hiệu giày thể thao Red Dragonfly. Mỹ nhân sinh năm 1989 xuất hiện trong trang phục haute couture (may đo cao cấp) và kết hợp với giày thể thao màu đỏ của Red Dragonfly. Không ai ngờ chính sự kết hợp này lại châm ngòi cho một cuộc tranh cãi lớn.

Chỉ sau một buổi livestream bán hàng, nữ diễn viên Angelababy (Dương Dĩnh) đã trở thành tâm điểm bị cộng đồng mạng chế giễu. Bản thân cô bị nhà thiết kế trang phục tỏ rõ thái độ khinh thường, đội ngũ tạo hình bị nghi vi phạm hợp đồng, thậm chí còn liên lụy đến thương hiệu mà cô đại diện.

Khi nhà thiết kế của thương hiệu haute couture biết được Angelababy mặc trang phục của họ để tham gia livestream bán hàng, người này lập tức nổi giận, tuyên bố rõ ràng rằng chưa từng cho phép thiết kế haute couture của mình được mặc trong các hoạt động thương mại, đặc biệt là để quảng cáo "giày giá rẻ".

Phát ngôn của nhà thiết kế đã khiến mạng xã hội xứ Trung tranh cãi dữ dội, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc bức xúc cho rằng nhà thiết kế haute couture đang coi thường một thương hiệu giày quốc dân lâu đời ở đất nước tỉ dân.

Những người khác chỉ trích tính chuyên nghiệp trong cách làm việc của đội ngũ Angelababy. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng cả nhà thiết kế haute couture và thương hiệu nội địa Red Dragonfly đều không nên hợp tác với Angelababy.

Hiện, phía Angelababy vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này nhưng có thể thấy, mối quan hệ của nữ diễn viên với nhà mốt có thể bị ảnh hưởng không ít. Trước đó, cũng tại sự kiện của thương hiệu giày Trung Quốc, nữ diễn viên cũng trở thành tâm điểm bàn tán khi diện thiết kế Haute Couture của Ronald van der Kemp.

Điểm mấu chốt là bộ váy này đã được ra mắt 3 năm và Angelababy đã không còn vị thế như xưa để luôn được diện trang phục Haute Couture mùa mới nhất.