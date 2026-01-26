Danh tính người phụ nữ đánh rơi bao tải chứa 1 tỉ đồng ở lối vào cao tốc

Đời sống 26/01/2026 05:15

Chiều 23 và sáng 24/1, mạng xã hội xôn xao bình luận về câu chuyện “ba chàng trai nhặt được bao tải đựng 1 tỉ đồng, tìm người đánh rơi trả lại”.

Theo thông tin từ VnExpress, anh Nguyễn Văn Huấn, 46 tuổi, trú xã Tiên Lục, Bắc Ninh cho biết phát hiện một bao tải trắng nằm giữa đường, cách trạm thu phí Liêm Tuyền (Hà Nam cũ) khoảng 50 mét.

Kiểm tra bao, anh Huấn phát hiện 20 cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng, đóng gói vuông vức, còn niêm phong, tổng trị giá ước chừng một tỷ đồng. Ngay lập tức, anh liên hệ đơn vị vận hành tuyến cao tốc, đề nghị kiểm tra camera để tìm phương tiện làm rơi.

Danh tính người phụ nữ đánh rơi bao tải chứa 1 tỉ đồng ở lối vào cao tốc - Ảnh 1

Bao tải tiền được anh Huấn nhặt được trên cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội - 

Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) xác nhận hệ thống giám sát ghi nhận bao tải trắng rơi từ một xe bán tải biển kiểm soát 29C-998.83 tại lối vào cao tốc đầu giờ chiều 23/1.

Cùng lúc đó, chị Dương Thúy Vân, trú Mê Linh, Hà Nội đăng tin lên các hội nhóm giao thông trên mạng xã hội tìm bao tiền vừa rút từ ngân hàng, bị rơi khỏi thùng xe bán tải khi đang lưu thông qua khu vực này.

Sau khi đối chiếu thông tin biển số xe và thời gian trùng khớp, anh Huấn chủ động liên lạc với chị Vân và hẹn gặp tại quê nhà mình. 17h ngày 23/1, trước sự chứng kiến của trưởng thôn và lực lượng chức năng xã Tiên Lục, toàn bộ số tiền đã được bàn giao cho chủ nhân.

"Tôi chỉ nghĩ đơn giản tài sản của người ta vất vả làm ra, mình nhặt được thì phải trả lại chứ không thể giữ làm của riêng", anh Huấn nói. Cảm kích trước hành động này, chị Vân đã gửi quà và 5 triệu đồng để cảm ơn gia đình anh.

Thượng tá Quách Văn Hưng, Trưởng Công an xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho biết lực lượng an ninh cơ sở đã trực tiếp xác minh vụ việc. Địa điểm trao trả tiền cho chị Vân không tại trụ sở của công an xã nhưng có sự chứng kiến và làm chứng của trưởng thôn cùng hàng xóm nơi anh Huấn cư trú.

Nhà dân ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, người dân khu vực lo lắng nguy cơ cháy lan

Nhà dân ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, người dân khu vực lo lắng nguy cơ cháy lan

Vụ cháy được xác định xảy ra tại tầng tum của ngôi nhà số 94 đường Hoàng Mai, phường Tương Mai.

Xem thêm
Từ khóa:   bao tải 1 tỷ tin moi đánh rơi tiền

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/1/2026, 3 con giáp, 3 con giáp vượng phát đổi đời, lắm tiền nhiều của, giàu sang bất ngờ, cứ an nhiên mà hưởng lộc, cuộc sống lên hương

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/1/2026, 3 con giáp, 3 con giáp vượng phát đổi đời, lắm tiền nhiều của, giàu sang bất ngờ, cứ an nhiên mà hưởng lộc, cuộc sống lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 27/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Ba 27/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Ba 27/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Ba 27/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 26/1/2026, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 26/1/2026, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Lợi ích bất ngờ từ quả bầu và những món ăn đơn giản ai cũng có thể tự nấu tại nhà

Lợi ích bất ngờ từ quả bầu và những món ăn đơn giản ai cũng có thể tự nấu tại nhà

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Danh tính người phụ nữ đánh rơi bao tải chứa 1 tỉ đồng ở lối vào cao tốc

Danh tính người phụ nữ đánh rơi bao tải chứa 1 tỉ đồng ở lối vào cao tốc

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 26/1/2026, Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Hai 26/1/2026, Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/1/2026), 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc 'chảy vào nhà' nhiều vô kể, hóa hung thành cát, phú quý ngập nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/1/2026), 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc 'chảy vào nhà' nhiều vô kể, hóa hung thành cát, phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Suy nghĩ về lời của mẹ, tôi cũng dần muốn tha thứ cho vợ

Suy nghĩ về lời của mẹ, tôi cũng dần muốn tha thứ cho vợ

Tâm sự 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể của toàn bộ nạn nhân trên máy bay gặp nạn

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể của toàn bộ nạn nhân trên máy bay gặp nạn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhà dân ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, người dân khu vực lo lắng nguy cơ cháy lan

Nhà dân ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, người dân khu vực lo lắng nguy cơ cháy lan

Đi ra sông chơi cùng bạn nhân dịp sinh nhật, một học sinh bị đuối nước tử vong

Đi ra sông chơi cùng bạn nhân dịp sinh nhật, một học sinh bị đuối nước tử vong

NÓNG: Bộ Y tế cảnh báo khẩn về sữa công thức Aptamil nghi nhiễm độc tố

NÓNG: Bộ Y tế cảnh báo khẩn về sữa công thức Aptamil nghi nhiễm độc tố

Thông tin MỚI vụ ông cụ 70 tuổi sát hại hai mẹ con người tình ở Cà Mau

Thông tin MỚI vụ ông cụ 70 tuổi sát hại hai mẹ con người tình ở Cà Mau

Sản phụ tử vong sau ca sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Sản phụ tử vong sau ca sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Danh tính 3 nạn nhân tử vong trên đường tại tỉnh Quảng Trị

Danh tính 3 nạn nhân tử vong trên đường tại tỉnh Quảng Trị