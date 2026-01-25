Đi ra sông chơi cùng bạn nhân dịp sinh nhật, một học sinh bị đuối nước tử vong

Đời sống 25/01/2026 22:53

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Võ Bá Đạt - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, Đắk Lắk - cho hay vào khoảng 15h chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể em B.N.D. (14 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Lê Hoàn) bị đuối nước tại khu vực sông Chống Gậy đoạn qua thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành.

Vào khoảng 10h sáng cùng ngày em D. cùng nhóm bạn khoảng 8 người đến nhà bạn tham dự sinh nhật. 

Sau đó D. cùng nhóm bạn đến sông Chống Gậy để vui chơi thì xảy ra tai nạn, lúc phát hiện sự việc nhóm bạn của D. có tri hô nhờ sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng. Ngay trưa cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm và sau đó phát hiện thi thể D.

Hiện em D. đã được đưa về gia đình lo mai táng, địa phương cũng đến nhà nạn nhân thăm hỏi, chia buồn.

 

Em D. được lực lượng cứu hộ đưa thi thể lên bờ - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thi thể cháu T.H.Q (SN 2014, ngụ thôn Cao Việt, xã Lao Bảo) được tìm thấy vào khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, cách vị trí gặp nạn không xa. Lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục và bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà đưa về lo hậu sự.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận tin báo cháu T.H.Q bị đuối nước trên sông Sê Pôn, đoạn qua thôn Duy Tân, xã Lao Bảo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị này đã điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

 

